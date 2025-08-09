Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cựu sếp Google cảnh báo AI sẽ gây khủng hoảng năm 2027

Số hóa

Cựu sếp Google cảnh báo AI sẽ gây khủng hoảng năm 2027

Mo Gawdat, cựu giám đốc Google X, dự báo AI sẽ khiến hàng loạt người mất việc, từ CEO đến lập trình viên, và gây khủng hoảng xã hội trong vài năm tới.

Thiên Trang (TH)
Mo Gawdat, cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X, cảnh báo AI sẽ thay thế hầu hết công việc trí óc trong thập kỷ tới.
Mo Gawdat, cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X, cảnh báo AI sẽ thay thế hầu hết công việc trí óc trong thập kỷ tới.
Ông dự đoán cuộc khủng hoảng lao động lớn sẽ bắt đầu từ năm 2027, khi AI đủ mạnh để đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Ông dự đoán cuộc khủng hoảng lao động lớn sẽ bắt đầu từ năm 2027, khi AI đủ mạnh để đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Trong podcast Diary of a CEO, ông cho rằng ngay cả nghề CEO hay người dẫn chương trình cũng không thoát khỏi AI.
Trong podcast Diary of a CEO, ông cho rằng ngay cả nghề CEO hay người dẫn chương trình cũng không thoát khỏi AI.
Gawdat lấy ví dụ từ startup Emma.love của ông, chỉ cần 3 người vận hành thay vì hàng trăm lập trình viên như trước đây.
Gawdat lấy ví dụ từ startup Emma.love của ông, chỉ cần 3 người vận hành thay vì hàng trăm lập trình viên như trước đây.
Ông gọi giai đoạn hiện tại là “trí tuệ tăng cường”, nhưng sắp tới sẽ là “máy móc thành thạo” thay con người.
Ông gọi giai đoạn hiện tại là “trí tuệ tăng cường”, nhưng sắp tới sẽ là “máy móc thành thạo” thay con người.
Dù bi quan ngắn hạn, ông tin AI có thể mở ra thời kỳ sáng tạo và tự do nếu được kiểm soát hợp lý.
Dù bi quan ngắn hạn, ông tin AI có thể mở ra thời kỳ sáng tạo và tự do nếu được kiểm soát hợp lý.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng AI hiện nằm trong tay các thế lực bị chi phối bởi lợi nhuận hơn là đạo đức.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng AI hiện nằm trong tay các thế lực bị chi phối bởi lợi nhuận hơn là đạo đức.
Một số chuyên gia như Geoffrey Hinton đồng tình, nhưng các lãnh đạo như Jensen Huang và Yann LeCun vẫn giữ cái nhìn lạc quan hơn.
Một số chuyên gia như Geoffrey Hinton đồng tình, nhưng các lãnh đạo như Jensen Huang và Yann LeCun vẫn giữ cái nhìn lạc quan hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #khủng hoảng xã hội #Mo Gawdat #công nghệ #thất nghiệp #trí tuệ nhân tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT