Cứu mắt cho bệnh nhân chấn thương phức tạp sọ mặt do tai nạn lao động

Trung tâm Y tế Quảng Yên mới tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, người bệnh bị đá bắn vào mắt trái, ngã đập đầu xuống nền cứng, gây chấn thương phức tạp vùng đầu – mặt – mắt.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau nhức dữ dội, thị lực mắt trái giảm rõ rệt, chảy máu nhiều, vùng mi dưới rách góc trong kèm đứt lệ quản dưới, giác mạc trợt diện rộng, đồng tử giãn mất phản xạ.

Bên cạnh đó, người bệnh còn có vết thương vùng chẩm sâu sát xương sọ, đau đầu nhiều nguy cơ chấn thương sọ não.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và hội chẩn khẩn, các bác sĩ chẩn đoán: Người bệnh bị đứt ống lệ quản mắt trái, vết thương mi dưới mắt trái, chấn thương đầu và vết thương vùng chẩm, theo dõi chấn thương sọ não.

Đây là một tổn thương phức tạp, đặc biệt nguy hiểm ở vùng mắt. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể mất chức năng dẫn lưu nước mắt, ảnh hưởng thị lực lâu dài, để lại di chứng thẩm mỹ và nguy cơ biến chứng nặng về nhãn cầu.

Trước tính chất nghiêm trọng của ca bệnh, Trung tâm đã khẩn trương mời bác sĩ chuyên khoa tuyến chuyên sâu về hỗ trợ chuyên môn.

Ngay sau đó, kíp mổ đã tiến hành khâu phục hồi mi dưới và xử trí đứt lệ quản bằng kỹ thuật khâu vi phẫu thẩm mỹ. Toàn bộ quy trình được thực hiện tỉ mỉ, chính xác nhằm bảo tồn tối đa chức năng mắt và hạn chế sẹo xấu.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật thành công đã giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ mất thị lực và giảm thiểu tối đa biến chứng. Đây là những kỹ thuật chuyên sâu trong nhãn khoa, vốn trước đây người bệnh thường phải chuyển lên tuyến chuyên sâu mới có thể thực hiện.

Việc triển khai thành công tại Trung tâm Y tế Quảng Yên khẳng định sự chủ động trong phát triển chuyên môn, tăng cường phối hợp chuyên gia tuyến chuyên sâu, đồng thời nâng cao năng lực xử trí các ca chấn thương phức tạp ngay tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa.