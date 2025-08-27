Hà Nội

Cứu mắt cho bệnh nhân chấn thương phức tạp sọ mặt do tai nạn lao động

Kỹ thuật chuyên sâu trong nhãn khoa đã giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ mất thị lực và giảm thiểu tối đa biến chứng.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế Quảng Yên mới tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, người bệnh bị đá bắn vào mắt trái, ngã đập đầu xuống nền cứng, gây chấn thương phức tạp vùng đầu – mặt – mắt.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau nhức dữ dội, thị lực mắt trái giảm rõ rệt, chảy máu nhiều, vùng mi dưới rách góc trong kèm đứt lệ quản dưới, giác mạc trợt diện rộng, đồng tử giãn mất phản xạ.

Bên cạnh đó, người bệnh còn có vết thương vùng chẩm sâu sát xương sọ, đau đầu nhiều nguy cơ chấn thương sọ não.

mat-trai-1.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và hội chẩn khẩn, các bác sĩ chẩn đoán: Người bệnh bị đứt ống lệ quản mắt trái, vết thương mi dưới mắt trái, chấn thương đầu và vết thương vùng chẩm, theo dõi chấn thương sọ não.

Đây là một tổn thương phức tạp, đặc biệt nguy hiểm ở vùng mắt. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể mất chức năng dẫn lưu nước mắt, ảnh hưởng thị lực lâu dài, để lại di chứng thẩm mỹ và nguy cơ biến chứng nặng về nhãn cầu.

Trước tính chất nghiêm trọng của ca bệnh, Trung tâm đã khẩn trương mời bác sĩ chuyên khoa tuyến chuyên sâu về hỗ trợ chuyên môn.

Ngay sau đó, kíp mổ đã tiến hành khâu phục hồi mi dưới và xử trí đứt lệ quản bằng kỹ thuật khâu vi phẫu thẩm mỹ. Toàn bộ quy trình được thực hiện tỉ mỉ, chính xác nhằm bảo tồn tối đa chức năng mắt và hạn chế sẹo xấu.

mat-trai.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật thành công đã giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ mất thị lực và giảm thiểu tối đa biến chứng. Đây là những kỹ thuật chuyên sâu trong nhãn khoa, vốn trước đây người bệnh thường phải chuyển lên tuyến chuyên sâu mới có thể thực hiện.

Việc triển khai thành công tại Trung tâm Y tế Quảng Yên khẳng định sự chủ động trong phát triển chuyên môn, tăng cường phối hợp chuyên gia tuyến chuyên sâu, đồng thời nâng cao năng lực xử trí các ca chấn thương phức tạp ngay tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa.

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động, đặc biệt ở vùng đầu – mặt – mắt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ như kính, mũ bảo hộ khi làm việc trong môi trường nguy hiểm, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Giun đũa chó mèo ký sinh khắp nơi trong cơ thể

Đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nhìn mờ một bên mắt, lác mắt, nhìn thấy đốm đen, chói sáng hoặc nghiêng đầu khi nhìn.

Thị lực suy giảm chỉ còn 1/10 vì giun

Bé gái 8 tuổi được bố mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng mắt trái mờ nhanh, thị lực suy giảm còn 1/10 kèm bong và thoái hóa hắc - võng mạc (hai lớp cấu trúc nằm ở đáy mắt).

Xem chi tiết

Cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương nặng do vô tình vặn tay ga xe máy

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương mắt, môi, cằm khi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao vào hàng rào sắt.

Bệnh nhi H.C.T. (26 tháng tuổi, ở Cần Đước, Tây Ninh) nhập viện sau khi vô tình vặn tay ga xe máy khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt trước nhà.

Trước đó, mẹ bệnh nhi chở con ngồi phía trước. Khi về tới nhà, mẹ của bé xuống xe, gạt chống xe nhưng vẫn để xe nổ máy. Lúc này, bé vịn vào tay ga, xe lao lên, mặt bé đập vào hàng rào, bụng và ngực va vào vô lăng.

Xem chi tiết

Nam thanh niên chấn thương mắt do nổ bóng đèn huỳnh quang

Nam thanh niên ở Đà Lạt sửa bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà, bất ngờ đèn phát nổ, mảnh vỡ thủy tinh văng vào mắt, gây thủng nhãn cầu mắt trái.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa tiếp nhận và xử trí thành công một ca chấn thương nghiêm trọng ở mắt do tai nạn lao động.

Bệnh nhân là anh Dương M.T (27 tuổi, ngụ phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, máu tràn trong mắt và thị lực giảm nghiêm trọng sau khi bị mảnh vỡ bóng đèn huỳnh quang văng trúng mắt trái khi đang sửa chữa điện.

Xem chi tiết

