Cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương nặng do vô tình vặn tay ga xe máy

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương mắt, môi, cằm khi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao vào hàng rào sắt.

Bình Nguyên

Bệnh nhi H.C.T. (26 tháng tuổi, ở Cần Đước, Tây Ninh) nhập viện sau khi vô tình vặn tay ga xe máy khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt trước nhà.

Trước đó, mẹ bệnh nhi chở con ngồi phía trước. Khi về tới nhà, mẹ của bé xuống xe, gạt chống xe nhưng vẫn để xe nổ máy. Lúc này, bé vịn vào tay ga, xe lao lên, mặt bé đập vào hàng rào, bụng và ngực va vào vô lăng.

Bé H. C. T. 26 tháng tuổi, chẩn đoán: vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga, được cấp cứu tích cực, sức khỏe cải thiện dần. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/Nguồn danviet
Bé H. C. T. 26 tháng tuổi, chẩn đoán: vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga, được cấp cứu tích cực, sức khỏe cải thiện dần. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/Nguồn danviet

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, vết thương phức tạp vùng mắt trái (rách mí dưới 2x2 cm, mí trên 1x2 cm), rách môi dưới phải 1x4 cm, chảy máu nhiều. Kết quả chụp CT cho thấy không tổn thương nhãn cầu, không chấn thương sọ não, chỉ dập phổi trái nhẹ và không có tổn thương nội tạng.

Bác sĩ đã cầm máu, tiêm phòng uốn ván, kháng sinh, giảm đau, rửa sạch và khâu phục hồi vết thương. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bé cải thiện, vết thương khô, thị lực bình thường.

Qua vụ việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi chở trẻ nhỏ trên xe máy cần cài dây an toàn, lót đệm trước vô lăng, tuyệt đối tắt máy, đưa trẻ xuống xe khi dừng để tránh tai nạn đáng tiếc.

Tai nạn thương tích ở trẻ em luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn lơ là. Việc tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản khi sử dụng phương tiện giao thông sẽ giúp bảo vệ con nhỏ khỏi những rủi ro không đáng có.

Tin mới