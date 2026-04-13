Cứu hộ 4 cá thể gấu từ TP HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

Ngày 13/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức cứu hộ thành công 4 cá thể gấu nuôi nhốt do một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Cá thể gấu ngựa.

Theo đó, 4 cá thể gấu gồm 2 gấu ngựa và 2 gấu chó, đều trên 20 năm tuổi và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đáng chú ý, đây là 2 cá thể gấu chó đầu tiên được tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã, đánh dấu bước phát triển quan trọng của Trung tâm.

Các cá thể gấu được di chuyển bằng phương pháp gây mê và đưa gấu vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng.

Sau khi về đến Huế, gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

TS Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu. Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm quá trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang được nuôi.

