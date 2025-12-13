Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu giữ gót chân dập nát cho người bệnh đa chấn thương

“Gót chân honda” tổn thương nặng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đứng – đi lại, vì gót là điểm chịu lực quan trọng nhất của cơ thể.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên (Quảng Ninh) đã thực hiện cắt lọc khâu phục hồi “gót chân honda”, kết hợp liệu pháp hút áp lực âm (VAC) giúp cứu giữ gót chân tổn thương nặng cho bệnh nhân sau tai nạn sinh hoạt lao động.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên tiếp nhận bệnh nhân N.G.H, trú tại phường Phù Liễn, Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng tổn thương gót chân honda tổn thương dập nát vùng gót do lực ép mạnh kèm kèm theo chấn thương đầu – ngực – khung chậu, tổn thương cổ chân trái sau tai nạn sinh hoạt lao động.

hon-da-1.png
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình đã tiến hành thăm khám, hội chẩn liên khoa và làm các xét nghiệm, hình ảnh cần thiết. Chẩn đoán cho thấy cụ thể như sau:

Da – mô mềm vùng gót bị dập nát mạnh, rách sâu.

Diện mất mô rộng lộ tổ chức dưới da.

Nguy cơ nhiễm trùng cao, dễ lan xuống cân – gân – xương.

Nguy cơ để lại sẹo xấu và hạn chế vận động cổ chân – bàn chân nếu không xử trí kịp thời.

Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đứng – đi lại, vì gót là điểm chịu lực quan trọng nhất của cơ thể.

hon-da-3.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là dạng tổn thương phức tạp, có nguy cơ nhiễm trùng nặng đòi hỏi cần can thiệp sớm và đúng kỹ thuật để bảo tồn chức năng vận động.

Trước tình trạng nguy cấp, BSCKI Nguyễn Đức Hoàn, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình và đội ngũ ê-kíp bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương gót, bao gồm:

Cắt lọc mô dập nát, làm sạch vùng tổn thương.

Cố định khâu và tạo hình lại vùng gót chân.

Đặt hệ thống VAC (hút áp lực âm) giúp kiểm soát dịch – giảm nguy cơ nhiễm khuẩn – thúc đẩy liền thương.

Nhờ xử trí đúng thời điểm và đúng kỹ thuật, các tổn thương của bệnh nhân đã được kiểm soát, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ê-kíp đã bảo tồn tối đa mô và cấu trúc gót chân, tạo tiền đề cho quá trình hồi phục về sau.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng VAC để giảm phù nề, kích thích mô hạt phát triển. Bệnh nhân được hướng dẫn vận động phù hợp để tránh cứng khớp và hỗ trợ phục hồi chức năng sau chấn thương.

hon-da-2.jpg
Điều trị VAC cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đến hiện tại, vết thương khô tốt, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, vận động bàn chân cải thiện và tinh thần ổn định, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi, có thể vận động nhẹ nhàng và đã được ra viện.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ trong tiếp nhận và xử trí những ca chấn thương nặng, phức tạp. Bệnh viện luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, mang đến cho người bệnh cơ hội hồi phục tốt nhất.

