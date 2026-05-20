Bé trai 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm 5 tác nhân gây bệnh

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 20/5, đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhi là bé LĐĐK (29 tháng tuổi, trú xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ). Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ được đưa đi bơi và có biểu hiện sặc nước trong lúc bơi.

Sau đó, trẻ xuất hiện ho húng hắng, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm, kèm khò khè, chảy mũi trong, quấy khóc và ăn uống kém.

Bệnh nhi vào thời điểm điều trị tại bệnh viện.

Gia đình tự cho trẻ sử dụng kháng sinh Augmentin cùng một loại thuốc chống viêm không rõ loại trong 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Đến đêm 24-4, trẻ sốt cao liên tục, khò khè nhiều, khó thở và thở nhanh nên được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng và được thở oxy, dùng kháng sinh, khí dung. Tuy nhiên, tình trạng hô hấp không cải thiện nên trẻ được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, các bác sĩ xác định trẻ bị suy hô hấp độ III, viêm phổi nặng và lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm và theo dõi huyết áp động mạch liên tục.

Thông qua kỹ thuật PCR đa mồi hô hấp, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi đồng nhiễm 5 tác nhân gồm Mycoplasma Pneumoniae, Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae (phế cầu), cùng hai loại virus ít gặp trong viêm phổi là Bocavirus và Human Rhinovirus.

Từ kết quả này, ê-kíp điều trị nhanh chóng điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy xâm nhập, vật lý trị liệu hô hấp và chăm sóc dinh dưỡng hồi sức.

BSNT Nguyễn Võ Lộc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết việc đồng nhiễm nhiều căn nguyên khiến triệu chứng lâm sàng trở nên nặng nề, tổn thương phổi phức tạp và nguy cơ suy hô hấp tiến triển nhanh. Nếu không được điều trị kịp thời, chính xác, bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới các cơ quan khác.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, bệnh nhi được rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, thuốc long đờm, vỗ rung tích cực. Sau khoảng một tuần điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, tự thở tốt, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện bệnh lý hô hấp như ho, khò khè, khó thở, đặc biệt kèm các dấu hiệu như thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái, bỏ ăn hoặc li bì, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Việc sử dụng kháng sinh không đúng cách có thể làm chậm quá trình điều trị và khiến bệnh diễn biến nặng hơn. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng nghìn người trẩy hội Đền Hùng Phú Thọ.