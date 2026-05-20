Thám tử kỹ thuật của ngành điện Thủ đô

Trong hệ thống vận hành điện hiện đại, có một lực lượng thầm lặng nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng – Đó là những người làm công tác thí nghiệm điện.

Công việc của lực lượng thí nghiệm điện luôn bắt đầu khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Đó là thời điểm phụ tải thấp, thuận lợi cho việc kiểm tra, thí nghiệm mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Nhưng cũng chính vì vậy, họ phải làm việc trong điều kiện đặc thù như thời gian không cố định, áp lực cao, yêu cầu tuyệt đối chính xác trong từng thao tác.

Khác với các công việc vận hành thông thường, thí nghiệm điện đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và khả năng phân tích tinh vi. Mỗi tín hiệu bất thường từ trạm biến áp đều có thể là manh mối của một sự cố tiềm ẩn. Nhiệm vụ của họ là giải mã những tín hiệu đó, xác định nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý tối ưu. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, ảnh hưởng đến cả hệ thống điện.

Anh Nguyễn Đình Dũng, công tác tại Đội Cao áp, Công ty Thí nghiệm điện - Điện lực Hà Nội chia sẻ: “Những ngày đầu làm nghề là chuỗi thử thách không hề nhỏ đối với bản thân tôi. Công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và khả năng làm việc trong những khung giờ đặc biệt. Có những thời điểm lễ, Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình thì chúng tôi vẫn đang làm việc ngoài hiện trường”.

Thí nghiệm máy biến áp tại trạm

Không chỉ là nam giới, nhiều nữ kỹ sư cũng đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong lĩnh vực này. Chị Tống Huyền Trang, Đội Rơle cho biết: “Công việc đã rèn luyện cho tôi sự cẩn trọng, chỉn chu và bản lĩnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của gia đình là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi công việc này”.

Ngoài việc kiểm tra, phát hiện sự cố, lực lượng thí nghiệm điện còn là những người chủ động đi trước một bước trong việc phòng ngừa rủi ro. Thông qua các phép đo, phân tích dữ liệu và đánh giá tình trạng thiết bị, họ có thể nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất, từ đó đưa ra phương án xử lý kịp thời. Chính sự chủ động này đã góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và bảo đảm hệ thống luôn vận hành trong trạng thái tối ưu.

Ít ai thấy những ca làm việc kéo dài xuyên đêm như đã trở thành chuyện thường nhật của người làm thí nghiệm điện. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rõ nhất. Những “thám tử kỹ thuật” ấy không trực tiếp tạo ra dòng điện, nhưng chính họ là người đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định, an toàn – Nền tảng cho mọi hoạt động của Thủ đô.

Bữa ăn vội tại hiện trường của các thí nghiệm viên

Dù đối mặt với nhiều áp lực và điều kiện làm việc đặc thù, lực lượng thí nghiệm điện vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự chính xác trong từng thao tác. Với họ, mỗi phép đo, mỗi lần kiểm tra thiết bị không chỉ giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định mà còn là cách chủ động ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn đối với hệ thống điện. Chính sự tận tâm và chuyên nghiệp ấy đã góp phần giữ cho dòng điện Thủ đô luôn an toàn, liên tục, phục vụ hiệu quả đời sống người dân và sự phát triển của thành phố.