Bắt nhóm đối tượng chiếm đoạt vàng của người đàn ông Trung Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ chiếm đoạt vàng của một người đàn ông Trung Quốc.

Khánh Hoài

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, lệnh tạm giam để điều tra xử lý về các tội Cướp giật tài sản, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm: Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên), can tội “Cướp giật tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), can tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh), can tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vật chứng Công an thu giữ.

Trước đó ngày 21/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh, về việc anh W.J (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc) tố giác bị đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt tài sản là vàng với giá trị lớn.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát xác định, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Do bản thân không nghề nghiệp, cần tiền để chi tiêu, nên Tuấn Anh nảy sinh ý định sẽ lợi dụng sơ hở trong lúc giao dịch để chiếm đoạt vàng. Ngày 13/4/2026, Tuấn hẹn gặp anh W.J, để mang vàng đi kiểm tra và yêu cầu chỉ đi một mình, sau đó cả hai đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra chất lượng vàng.

Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về và lợi dụng sơ hở của anh W.J khi đang lên xe taxi, Tuấn Anh đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỷ đồng, rồi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu hộ một phần tiền và số vàng chưa bán. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân; ngoài ra Tuấn Anh còn mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh, đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), 02 tỷ đồng tiền mặt và 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 (mua từ tiền bán vàng chiếm đoạt được).

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

