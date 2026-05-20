Triệu tập 4 nữ sinh vụ xô xát tại trường Cao đẳng ở Phú Thọ

Sau vụ xô xát liên quan đến các nữ sinh Trường Cao đẳng Việt Xô (tỉnh Phú Thọ), 4 em đã bị triệu tập làm việc, một em hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Hinh

Chiều 20/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Trường Cao đẳng Việt Xô khẩn trương báo cáo sự việc xô xát giữa các nữ sinh trường này.

Ảnh cắt từ video.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, địa phương đã cử cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp xuống làm việc với nhà trường để xác minh, nắm bắt tình hình.

Hiện 4 nữ sinh liên quan vụ việc đã được Công an phường triệu tập cùng gia đình và Ban Giám hiệu nhà trường để làm việc.

Đối với nữ sinh bị hành hung, hiện em đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của nữ sinh này tạm thời ổn định, vẫn ăn uống bình thường. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình trạng cụ thể.

Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm 3 nữ sinh có hành vi túm giật tóc, tát, hành hung một nữ sinh trong khu vực nhà vệ sinh. Video xuất hiện trên không gian mạng nhận về nhiều sự bất bình và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường.

Bé trai 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm 5 tác nhân gây bệnh

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 20/5, đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhi là bé LĐĐK (29 tháng tuổi, trú xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ). Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ được đưa đi bơi và có biểu hiện sặc nước trong lúc bơi.

Sau đó, trẻ xuất hiện ho húng hắng, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm, kèm khò khè, chảy mũi trong, quấy khóc và ăn uống kém.

Đất đá tràn kín mặt đường tỉnh lộ ở Phú Thọ

Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.

Ngày 20/5, trao đổi với PV, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố sạt lở đất đá trên tuyến Tỉnh lộ 316, đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn.

Mưa lớn làm sập tường nhà ở Phú Thọ, hai cháu nhỏ bị đè khi đang ngủ

Mưa lớn tối 19/5 khiến một bức tường tại nhà dân ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ đang ngủ trên giường.

Sáng 20/5, nguồn tin của PV cho biết, trên địa bàn xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ sập tường nhà do mưa lớn khiến hai cháu nhỏ bị thương.

