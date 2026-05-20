Triệu tập 4 nữ sinh vụ xô xát tại trường Cao đẳng ở Phú Thọ

Sau vụ xô xát liên quan đến các nữ sinh Trường Cao đẳng Việt Xô (tỉnh Phú Thọ), 4 em đã bị triệu tập làm việc, một em hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 20/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Trường Cao đẳng Việt Xô khẩn trương báo cáo sự việc xô xát giữa các nữ sinh trường này.

Ảnh cắt từ video.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, địa phương đã cử cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp xuống làm việc với nhà trường để xác minh, nắm bắt tình hình.

Hiện 4 nữ sinh liên quan vụ việc đã được Công an phường triệu tập cùng gia đình và Ban Giám hiệu nhà trường để làm việc.

Đối với nữ sinh bị hành hung, hiện em đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của nữ sinh này tạm thời ổn định, vẫn ăn uống bình thường. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình trạng cụ thể.

Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm 3 nữ sinh có hành vi túm giật tóc, tát, hành hung một nữ sinh trong khu vực nhà vệ sinh. Video xuất hiện trên không gian mạng nhận về nhiều sự bất bình và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường.

