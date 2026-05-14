F-35 ngày càng phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong công nghệ mới

Các quốc gia đồng minh như Anh, Nhật Bản và Australia đóng vai trò quan trọng trong phát triển vũ khí tương lai cho F-35, giảm gánh nặng cho Mỹ.

Chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia vận hành nước ngoài trong quá trình phát triển và tích hợp các loại vũ khí thế hệ mới như laser năng lượng cao và tên lửa siêu vượt âm. Đây là nhận định được một số chuyên gia quốc phòng đưa ra trong bối cảnh Washington đang đối mặt áp lực chi phí và các thách thức kỹ thuật kéo dài với dự án F-35.

Theo Military Watch Magazine, nhiều quốc gia đồng minh đang đầu tư mạnh vào công nghệ vũ khí tương lai dành cho F-35, trong khi Mỹ phải phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình quân sự khác nhau. Các đối tác như Anh, Nhật Bản, Italy, Australia hay Israel được cho là đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ sinh thái phát triển của dòng tiêm kích này.

Tiêm kích F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

F-35 hiện là chương trình máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới với hơn 20 quốc gia tham gia vận hành hoặc đặt mua. Theo Lockheed Martin, phi đội F-35 toàn cầu đã vượt mốc một triệu giờ bay và tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây.

Giới phân tích cho rằng lợi thế lớn nhất của F-35 không chỉ nằm ở khả năng tàng hình mà còn ở cấu trúc “mở” cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến, vũ khí và hệ thống tác chiến mạng trung tâm trong tương lai. Tuy nhiên, chính tham vọng này cũng khiến chương trình liên tục đối mặt các vấn đề kỹ thuật và chậm tiến độ.

Một trong những trọng tâm hiện nay là gói nâng cấp Block 4 nhằm mở rộng khả năng tác chiến của F-35. Gói nâng cấp này dự kiến cho phép máy bay mang thêm nhiều loại tên lửa hiện đại, tăng cường năng lực tác chiến điện tử và hỗ trợ tích hợp các hệ thống vũ khí mới như laser phòng thủ hay tên lửa siêu vượt âm cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục trong Block 4 đang bị trì hoãn. Một số nguồn tin quốc phòng phương Tây gần đây cho biết radar AN/APG-85 mới dành cho F-35 gặp khó khăn trong phát triển, khiến tiến độ bàn giao máy bay bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia đối tác được cho là sẽ tham gia sâu hơn vào việc phát triển công nghệ vũ khí tương lai cho F-35. Anh hiện đang nghiên cứu tích hợp tên lửa hành trình và vũ khí năng lượng định hướng, trong khi Nhật Bản và Australia cũng đầu tư mạnh cho các chương trình tên lửa tầm xa và công nghệ cảm biến thế hệ mới.

Một số chuyên gia nhận định việc nhiều quốc gia cùng tham gia phát triển sẽ giúp F-35 duy trì ưu thế công nghệ lâu dài, đồng thời giảm áp lực tài chính cho Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến hệ sinh thái F-35 trở nên phức tạp hơn khi mỗi quốc gia theo đuổi các tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu tác chiến riêng.

Máy bay F-35 của Không quân Hàn Quốc

Các cuộc thảo luận trên nhiều diễn đàn quân sự quốc tế cho thấy giới quan sát vẫn đánh giá cao tiềm năng của F-35, đặc biệt ở khả năng phối hợp tác chiến mạng trung tâm và tích hợp vũ khí mới trong tương lai.

Dù còn nhiều tranh cãi về chi phí và tiến độ, F-35 vẫn được xem là nền tảng chiến đấu chủ lực của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập niên tới, đặc biệt khi các công nghệ laser và siêu vượt âm dần trở thành xu hướng chủ đạo của chiến tranh hiện đại.