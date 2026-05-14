Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

F-35 ngày càng phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong công nghệ mới

Các quốc gia đồng minh như Anh, Nhật Bản và Australia đóng vai trò quan trọng trong phát triển vũ khí tương lai cho F-35, giảm gánh nặng cho Mỹ.

Nguyễn Cúc

Chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia vận hành nước ngoài trong quá trình phát triển và tích hợp các loại vũ khí thế hệ mới như laser năng lượng cao và tên lửa siêu vượt âm. Đây là nhận định được một số chuyên gia quốc phòng đưa ra trong bối cảnh Washington đang đối mặt áp lực chi phí và các thách thức kỹ thuật kéo dài với dự án F-35.

Theo Military Watch Magazine, nhiều quốc gia đồng minh đang đầu tư mạnh vào công nghệ vũ khí tương lai dành cho F-35, trong khi Mỹ phải phân bổ nguồn lực cho hàng loạt chương trình quân sự khác nhau. Các đối tác như Anh, Nhật Bản, Italy, Australia hay Israel được cho là đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ sinh thái phát triển của dòng tiêm kích này.

article-6a02af670dbe06-72098051.jpg
Tiêm kích F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

F-35 hiện là chương trình máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới với hơn 20 quốc gia tham gia vận hành hoặc đặt mua. Theo Lockheed Martin, phi đội F-35 toàn cầu đã vượt mốc một triệu giờ bay và tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây.

Giới phân tích cho rằng lợi thế lớn nhất của F-35 không chỉ nằm ở khả năng tàng hình mà còn ở cấu trúc “mở” cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến, vũ khí và hệ thống tác chiến mạng trung tâm trong tương lai. Tuy nhiên, chính tham vọng này cũng khiến chương trình liên tục đối mặt các vấn đề kỹ thuật và chậm tiến độ.

Một trong những trọng tâm hiện nay là gói nâng cấp Block 4 nhằm mở rộng khả năng tác chiến của F-35. Gói nâng cấp này dự kiến cho phép máy bay mang thêm nhiều loại tên lửa hiện đại, tăng cường năng lực tác chiến điện tử và hỗ trợ tích hợp các hệ thống vũ khí mới như laser phòng thủ hay tên lửa siêu vượt âm cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục trong Block 4 đang bị trì hoãn. Một số nguồn tin quốc phòng phương Tây gần đây cho biết radar AN/APG-85 mới dành cho F-35 gặp khó khăn trong phát triển, khiến tiến độ bàn giao máy bay bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia đối tác được cho là sẽ tham gia sâu hơn vào việc phát triển công nghệ vũ khí tương lai cho F-35. Anh hiện đang nghiên cứu tích hợp tên lửa hành trình và vũ khí năng lượng định hướng, trong khi Nhật Bản và Australia cũng đầu tư mạnh cho các chương trình tên lửa tầm xa và công nghệ cảm biến thế hệ mới.

Một số chuyên gia nhận định việc nhiều quốc gia cùng tham gia phát triển sẽ giúp F-35 duy trì ưu thế công nghệ lâu dài, đồng thời giảm áp lực tài chính cho Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến hệ sinh thái F-35 trở nên phức tạp hơn khi mỗi quốc gia theo đuổi các tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu tác chiến riêng.

article-6a01275b0fb6c8-79678591.jpg
Máy bay F-35 của Không quân Hàn Quốc

Các cuộc thảo luận trên nhiều diễn đàn quân sự quốc tế cho thấy giới quan sát vẫn đánh giá cao tiềm năng của F-35, đặc biệt ở khả năng phối hợp tác chiến mạng trung tâm và tích hợp vũ khí mới trong tương lai.

Dù còn nhiều tranh cãi về chi phí và tiến độ, F-35 vẫn được xem là nền tảng chiến đấu chủ lực của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập niên tới, đặc biệt khi các công nghệ laser và siêu vượt âm dần trở thành xu hướng chủ đạo của chiến tranh hiện đại.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/f35-pforeign-operators-develop-laser-hypersonic
#F-35 #Lockheed Martin #vũ khí laser #tên lửa siêu vượt âm #tiêm kích tàng hình Mỹ #chương trình F-35

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cận cảnh UAV Anduril "cơn thịnh nộ" trên không của Quân đội Mỹ

Anduril YFQ-44A được đặt tên là Furry - Cơn thịnh nộ sẽ nhận lệnh xuất kích bay theo đội hình và tác chiến bán tự động phối thuộc với tiêm kích chủ thể.

an-4.jpg

Các phi công thuộc Không quân Mỹ đã vận hành một máy bay không người lái chiến đấu bán tự hành chạy bằng động cơ phản lực trong một loạt các chuyến bay tác chiến gần đây, thúc đẩy chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác của lực lượng này. Đơn vị đã tiến hành thử nghiệm thực tế với máy bay YFQ-44A Fury của Anduril tại Căn cứ Edwards, nhằm mục đích ứng dụng “các nguyên tắc của Hệ thống Thu thập Tác chiến mới”.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tiết lộ khoản chi 152 tỷ USD cho vũ khí Mỹ năm 2026

Kế hoạch chi tiêu sẽ rót hàng tỷ USD vào các lĩnh vực ưu tiên như đạn dược, phòng thủ tên lửa và đóng tàu, cùng với một số lĩnh vực khác.

Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ chi toàn bộ 152 tỷ USD từ nguồn ngân sách được phân bổ theo dự luật hòa giải năm ngoái trong năm tài khóa 2026, thay vì kế hoạch trước đó là chỉ sử dụng 113 tỷ USD, theo kế hoạch chi tiêu không mật mà bộ này vừa trình lên Quốc hội Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng sẽ chi thêm 1 tỷ USD thông qua Đạo luật Sản xuất Quốc phòng cho các lĩnh vực then chốt nhằm tăng cường khả năng phục hồi của nền công nghiệp quốc phòng, bao gồm đầu tư bổ sung vào động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, sản xuất tiên tiến cho đạn dược, vật liệu nổ và các ưu tiên khác.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

F-35C trên tàu sân bay, "quân át chủ bài" của Mỹ trong căng thẳng với Iran

F-35C, biến thể tối ưu của Mỹ, đóng vai trò hỗ trợ thu thập tình báo và tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp hạn chế kỹ thuật.

F-35C thuộc Phi đội Tiêm kích tấn công Thủy quân lục chiến 314 (USMC)

Ngày 20/1, tàu sân bay siêu hạng lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cùng Cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã hoàn tất hành trình quá cảnh eo biển Malacca, chính thức rời khu vực tác chiến của Hạm đội 7, bao gồm Biển Đông, để chuyển sang khu vực phụ trách của Hạm đội 5 tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của nhóm tác chiến tại Tây Thái Bình Dương.

Việc điều hướng lại USS Abraham Lincoln được xem là một phần trong đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Song song với việc tái triển khai tàu sân bay, Mỹ cũng đã điều động thêm lực lượng lục quân và không quân tới Trung Đông, đồng thời rút một số khí tài khỏi các căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran hoặc các lực lượng thân Tehran tấn công trả đũa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới