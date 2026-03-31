Thành công của cuộc bầu cử là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, góp phần đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chiều 31/3, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự hội nghị.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, xã tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

CUỘC BẦU CỬ CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp.

"Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, góp phần đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị nghe đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử; đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức; làm rõ nguyên nhân của thành công cũng như những tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị cụ thể với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm thực hiện tốt hơn công tác bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng từ thực tiễn triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần vào thành công chung của hội nghị.

Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh một lần nữa nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,7%.

Đánh giá chung về kết quả cuộc bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách và nâng cao trình độ cũng như tính đại diện.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,7% là mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân. Công tác lãnh đạo, tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt toàn bộ quy trình, từ hiệp thương giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu và xứng đáng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức được thực hiện bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ. Hệ thống văn bản đầy đủ, công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh tình huống phức tạp. Số lượng đơn thư giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử an toàn và đúng pháp luật.

"Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, tạo tiền đề chính trị pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới", ông Mạnh khẳng định.

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN GẮN VỚI DÂN SỐ, DIỆN TÍCH

Nêu kiến nghị, theo ông Mạnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề xuất Quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo hướng bổ sung nghĩa vụ cử tri; hoàn thiện quy định về cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu, làm rõ thẩm quyền, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo; hoàn thiện quy định về danh sách cử tri, thời gian ứng cử, hiệp thương, công bố danh sách; nghiên cứu điều chỉnh thời gian bỏ phiếu và kiểm phiếu linh hoạt.

Đồng thời, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng điều chỉnh số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với dân số, diện tích và đặc thù địa bàn; xem xét tăng số lượng đại biểu cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh.

Đối với Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thống nhất, ổn định; chuẩn hóa biểu mẫu; hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng; điều chỉnh mức thời gian, chế độ báo cáo phù hợp; nghiên cứu phân cấp hợp lý thẩm quyền trong tổ chức bầu cử; hoàn thiện các quy định về tổ chức hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội đồng đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp thực tiễn; tăng cường cụ thể hóa vai trò giám sát sau bầu cử và nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử.