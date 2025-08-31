Cùng đi mua xe, bạn trai biến mất sau khi bỏ bạn gái ở lại "làm tin"

Một thanh niên dẫn bạn gái mới quen qua mạng đi mua xe máy, sau đó để người phụ nữ này ở đại lý bán xe làm tin, xin chạy thử xe, rồi mất hút.

Ngày 28/8, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh sự việc một người đàn ông đến cửa hàng xe máy rồi lái thử, sau đó phóng xe đi mất.

Khoảnh khắc thanh niên bỏ lại bạn gái tại cửa hàng rồi phóng xe máy bỏ đi.

Theo đơn của anh Phạm Bá Q. (SN 1995, chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc), khoảng 9h ngày 27/8, một đôi nam nữ đến xem xe.

Trước đó một ngày, cặp đôi cũng đã ghé cửa hàng và liên lạc qua Zalo với nhân viên. Trong cả hai lần, họ xưng hô vợ chồng, không có biểu hiện bất thường.

Sau khi xem 2 chiếc xe cũ, người đàn ông đề nghị lái thử chiếc Kawasaki Ninja 300, còn người phụ nữ đứng chờ tại cửa hàng. Sau đó, người đàn ông phóng xe đi mất.

Ban đầu, khi được liên hệ, người này trả lời "đang đi thử xe và rất hài lòng", hẹn chủ cửa hàng chuẩn bị giấy tờ mua bán. Nhưng hơn một giờ sau, khách tắt máy, không liên lạc được. Lúc này, anh Q. mới nghi bị lừa và giữ bạn gái của người đàn ông lại để làm rõ.

Theo thông tin người phụ nữ này cung cấp, chị tên là T.T. (SN 1988; ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Người đàn ông đi cùng chị là người yêu, quen nhau trên mạng từ nhiều tháng trước. Theo giới thiệu, anh này tên Duy, người Cà Mau, làm việc tại TPHCM.

Cũng theo lời chị T., cách đây ít ngày, anh Duy ra Nghệ An gặp gỡ gia đình người yêu, có mượn chị T. chiếc điện thoại để giải quyết công việc. Ngày 26/8, anh Duy rủ chị T. từ xã Quỳ Hợp đến cửa hàng của anh Q. để mua xe máy.

Theo chủ cửa hàng, chiếc xe máy bị khách lấy đi có giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Cùng với trình báo vụ việc, anh Q. cũng trích xuất camera và bàn giao chị T. cho Công an phường Vinh Lộc.