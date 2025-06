2 đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng cướp tiền

Hai anh em ruột rủ nhau dùng búa đi cướp tiệm vàng Hai nam thanh niên đeo khẩu trang, giả vờ mua vàng rồi bất ngờ dùng búa đập tủ kính, cướp đi số trang sức và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chỉ trong vòng chưa đầy 4h từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường An Phú Đông tiến hành truy xét, truy bắt đối tượng gây án là Lê Duy Đông (SN 2002; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại tỉnh Bình Dương) và Lê Duy Đạt (SN 1995; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại quận Gò Vấp) khi đang trên đường lẩn trốn.