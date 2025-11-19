Cục Quản lý Dược yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Ngày 18/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare - doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa sở hữu.

Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa.

Công ty MK Skincare (địa chỉ tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP HCM) là doanh nghiệp nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Văn bản của Cục Quản lý Dược gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đã gửi văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm toàn bộ các sản phẩm thuộc ba nhãn hàng trên đang lưu hành tại địa bàn.

Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu hoặc chịu trách nhiệm phân phối. Các nhóm cần ưu tiên lấy mẫu là mỹ phẩm làm trắng da, kem chống nắng và sản phẩm có hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Mỹ phẩm Doctor Magic là sản phẩm nổi tiếng của Thẩm mỹ viện Mailisa/Ảnh baochinhphu

Bên cạnh hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh cũng được giao lấy mẫu trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử. Kết quả kiểm nghiệm cùng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm phải được gửi về Cục Quản lý Dược để tổng hợp.

Trong văn bản gửi các địa phương, Cục yêu cầu tổng hợp và báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra, cũng như xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tuân thủ quy định pháp luật khi kinh doanh, lưu thông và sử dụng sản phẩm mang ba nhãn hiệu nêu trên.

Riêng TP Hồ Chí Minh, nơi MK Skincare đặt trụ sở, Sở Y tế được giao nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định trong nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm; đồng thời xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu chính Công ty MK Skincare phải báo cáo chi tiết tình hình kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan được chỉ định, cung cấp toàn bộ kết quả mẫu đã kiểm và nộp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Hiện nay, trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.