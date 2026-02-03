Hà Nội

Sống Khỏe

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc rượu tại Đồng Tháp

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra, xử lý rượu không rõ nguồn gốc, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 29/1/2026 tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khiến 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc liên quan đến sản phẩm rượu ngâm, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình trên, ngày 2/2/2026, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp:

Chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa người bệnh nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng trên địa bàn khẩn trương truy xuất nguồn gốc, dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ liên quan đến vụ việc; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Hiện trường nơi tổ chức tiệc nhậu. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp/Nguồn SKĐS

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ; Các cơ sở nấu rượu thủ công. Kiên quyết ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn thực phẩm, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, chiều tối 29/1, ông N.V.S. tổ chức nhậu tại nhà cùng với một nhóm gồm 5 người, trong đó có anh ruột ông S.

Nhóm người trên uống rượu do ông S. mua rượu trắng về nhà pha với bình rượu ngâm trái mỏ quạ và bình rượu ngâm nấm linh chi, đến 21h cùng ngày thì giải tán.

3 ngày sau, những người đã uống rượu có dấu hiệu khó chịu, mệt mỏi nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Ông S. và 1 người bạn có biểu hiện bất thường nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị nhưng đã tử vong.

