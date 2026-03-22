Cửa hàng trò chơi điện tử bị chỉ trích vì ngược đãi chuột hamster

Hình ảnh chuột hamster co rúm vì sợ hãi bên trong máy chơi gắp thú tại một cửa hàng trò chơi ở Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng.

Một trung tâm trò chơi ở Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội sau khi sử dụng chuột hamster thật làm phần thưởng trong máy gắp thú nhồi bông để thu hút khách hàng. Địa điểm này nằm trong một trung tâm mua sắm ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cửa hàng trò chơi được cho là đã dùng máy chơi gắp thú bắt các con chuột hamster sống thay vì các loại thú nhồi bông thông thường.

Ảnh: @nfnews.

Hành động của họ đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, với nhiều người cáo buộc cửa hàng này đang ngược đãi động vật.

Theo đoạn video được đăng tải trực tuyến, những chú chuột hamster đã co rúm lại ở góc máy. Đoạn video cũng cho thấy những con vật sống này có những dấu hiệu căng thẳng rõ rệt do môi trường ồn ào của trung tâm trò chơi và những cú va chạm bất ngờ từ càng gắp kim loại.

Ảnh: @nfnews.

Cũng có thông tin cho rằng, khi cửa hàng trò chơi này đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng hai, không có ai chịu trách nhiệm cho những con chuột hamster này ăn.

Theo báo Southern Metropolis Daily, một số người đã cố gắng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ công dân nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng, họ không thể giải quyết vấn đề này vì “Thâm Quyến không có luật bảo vệ động vật”.

Ảnh: @nfnews.

Sau vụ tranh cãi trên mạng, người ta phát hiện cửa hàng đã âm thầm gỡ bỏ máy gắp thú chuột hamster. Khi được hỏi lý do tại sao lại phải mang những con chuột hamster đi, một nhân viên cho biết họ "không được phép nuôi chuột hamster". Hơn nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy cửa hàng đã có giấy phép kinh doanh động vật hoặc giấy chứng nhận phòng chống dịch bệnh động vật. Một nhân viên khác của cửa hàng sau đó tiết lộ rằng, tất cả động vật sống đã được di dời vào tuần trước.

Luật sư Trương Tử Dương, thuộc Văn phòng Luật Bắc Kinh Đại Thành, cho biết máy gắp thú nhồi bông sử dụng động vật sống có thể vi phạm Luật Phòng chống dịch bệnh động vật của Trung Quốc nếu cửa hàng không có giấy phép liên quan.

