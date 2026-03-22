Cửa hàng trò chơi điện tử bị chỉ trích vì ngược đãi chuột hamster

Hình ảnh chuột hamster co rúm vì sợ hãi bên trong máy chơi gắp thú tại một cửa hàng trò chơi ở Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng.

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Một trung tâm trò chơi ở Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội sau khi sử dụng chuột hamster thật làm phần thưởng trong máy gắp thú nhồi bông để thu hút khách hàng. Địa điểm này nằm trong một trung tâm mua sắm ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cửa hàng trò chơi được cho là đã dùng máy chơi gắp thú bắt các con chuột hamster sống thay vì các loại thú nhồi bông thông thường.

Ảnh: @nfnews.

Hành động của họ đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, với nhiều người cáo buộc cửa hàng này đang ngược đãi động vật.

Theo đoạn video được đăng tải trực tuyến, những chú chuột hamster đã co rúm lại ở góc máy. Đoạn video cũng cho thấy những con vật sống này có những dấu hiệu căng thẳng rõ rệt do môi trường ồn ào của trung tâm trò chơi và những cú va chạm bất ngờ từ càng gắp kim loại.

Ảnh: @nfnews.

Cũng có thông tin cho rằng, khi cửa hàng trò chơi này đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng hai, không có ai chịu trách nhiệm cho những con chuột hamster này ăn.

Theo báo Southern Metropolis Daily, một số người đã cố gắng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ công dân nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng, họ không thể giải quyết vấn đề này vì “Thâm Quyến không có luật bảo vệ động vật”.

Ảnh: @nfnews.

Sau vụ tranh cãi trên mạng, người ta phát hiện cửa hàng đã âm thầm gỡ bỏ máy gắp thú chuột hamster. Khi được hỏi lý do tại sao lại phải mang những con chuột hamster đi, một nhân viên cho biết họ "không được phép nuôi chuột hamster". Hơn nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy cửa hàng đã có giấy phép kinh doanh động vật hoặc giấy chứng nhận phòng chống dịch bệnh động vật. Một nhân viên khác của cửa hàng sau đó tiết lộ rằng, tất cả động vật sống đã được di dời vào tuần trước.

Luật sư Trương Tử Dương, thuộc Văn phòng Luật Bắc Kinh Đại Thành, cho biết máy gắp thú nhồi bông sử dụng động vật sống có thể vi phạm Luật Phòng chống dịch bệnh động vật của Trung Quốc nếu cửa hàng không có giấy phép liên quan.

Kho báu cực giá trị hé lộ những điều chưa biết về Ai Cập cổ đại

Một đoàn khảo cổ Ai Cập - Đức mới khai quật được 13.000 mảnh gốm có khắc chữ tại Athribis, mang đến cái nhìn chưa từng có về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại.

Mới đây, một đoàn khảo cổ Ai Cập - Đức phát hiện khoảng 13.000 mảnh gốm vỡ có khắc chữ, được gọi là ostraca, tại địa điểm khảo cổ cổ đại Athribis. Địa điểm này đã được các chuyên gia tiến hành cuộc khai quật từ năm 2005. Đến nay, hơn 42.000 ostraca được tìm thấy tại Athribis, Sohag, Thượng Ai Cập. Ảnh: Ancient-origins.net.
Số hiện vật trên mang đến cái nhìn chưa từng có về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại với nhiều hoạt động trong cuộc sống thường nhật như thanh toán thuế, lệnh giao hàng, sổ sách kế toán, bài tập viết của học sinh... Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Thi thể nam giới nghìn năm tuổi có dấu ngọc bích trong miệng

Một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 2.000 năm, đã được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Người nằm trong mộ có một con dấu bằng ngọc bích trong miệng.

Theo đó, một ngôi mộ thời nhà Hán có niên đại hơn 2.000 năm đã được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chứa một thi thể nam giới được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Mặc dù đã trải qua hàng thiên niên kỷ, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phân hủy. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Bí ẩn quan tài khắc hình rồng vàng trong ngôi mộ cổ nghìn năm

Một ngôi mộ cổ có niên đại nghìn năm đã được khai quật ở Mông Cổ. Bên trong có quan tài khắc hình rồng vàng và phượng hoàng cùng nhiều đồ tùy táng quý giá.

Một mỏ đá ở Mông Cổ gần đây đã vô tình hé lộ ngôi mộ nghìn năm tuổi, chứa đựng chiếc quan tài khắc hình rồng và phượng bằng vàng tinh xảo cùng nhiều đồ tùy táng. Hộp sọ của người nằm trong mộ bị đen - phát hiện đã khiến các chuyên gia khảo cổ học phải suy ngẫm.

Ngôi mộ ban đầu được phát hiện bởi các công nhân mỏ đá Mông Cổ. Vào ngày phát hiện, họ đang tiến hành các hoạt động nổ mìn thường lệ thì nhận thấy một tảng đá khác biệt rõ rệt so với xung quanh, bề mặt của nó phủ đầy dấu vết nhân tạo. Người quản lý mỏ đá ngay lập tức cảnh giác, dừng hoạt động và liên hệ với bộ phận di tích văn hóa địa phương, mời các chuyên gia đến tiến hành điều tra tại chỗ.

