CSGT Hà Nội ‘mạnh tay’ xử lý các xe ô tô chở quá tải

​

Từ ngày 15/5 - 4/6, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.616 trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp vi phạm liên quan đến xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng (tính theo đầu biên bản), gồm 222 trường hợp chở quá tải trọng, 74 trường hợp quá khổ giới hạn và 53 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Lực lượng chức năng còn xử lý 167 trường hợp để rơi vãi vật liệu, 149 trường hợp vi phạm tốc độ, 76 trường hợp đi sai khung giờ hoạt động cùng nhiều hành vi vi phạm khác.