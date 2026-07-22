Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [kỳ 1]

Không có cuộc chuyển dịch năng lượng nào bắt đầu từ những khẩu hiệu. Nó bắt đầu từ những thay đổi rất cụ thể trong đời sống: một chiếc xe điện xuất hiện dưới tầng hầm chung cư, một điểm sạc được lắp đặt trong bãi đỗ xe, một quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi để thích ứng với công nghệ mới. Chính ở những không gian tưởng như bình thường ấy, Việt Nam đang bước vào một phép thử lớn: liệu hạ tầng đô thị có đủ nhanh để đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh mà Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy?.

Gần nửa đêm, tầng hầm chung cư Hateco Apollo 6, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội vẫn sáng ánh đèn. Xen giữa những hàng ô tô sử dụng động cơ đốt trong là các xe điện đang lặng lẽ kết nối với bộ sạc. Không tiếng nổ máy, không mùi xăng dầu, chỉ còn những tín hiệu báo sạc nhấp nháy trong không gian vốn nhiều năm được thiết kế đơn thuần để cất giữ phương tiện.

Khung cảnh ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các đô thị lớn. Chỉ trong vài năm, xe điện đã đi từ một lựa chọn mới mẻ trở thành một phần của nhịp sống đô thị. Nhưng sự thay đổi ấy không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng. Đằng sau mỗi chiếc xe điện là một yêu cầu mới đối với hệ thống hạ tầng: nguồn điện phải ổn định hơn, không gian đỗ xe phải được tổ chức lại, hệ thống kỹ thuật phải đủ khả năng kiểm soát những rủi ro mới và các quy chuẩn xây dựng phải được cập nhật để theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Đó cũng là lý do trong tháng 3/2026, chỉ trong chưa đầy hai tuần, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng; Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện, giảm phụ tải đỉnh và phát triển điện mặt trời mái nhà; cùng Công điện số 27/CĐ-TTg về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện tại các khu đô thị, khu dân cư và nhà chung cư.

Ba văn bản được ban hành liên tiếp đã phát đi một thông điệp nhất quán: chuyển dịch năng lượng không chỉ là thay đổi nguồn nhiên liệu mà là tái cấu trúc hạ tầng phát triển. Giao thông điện phải đi cùng hạ tầng sạc; tiết kiệm điện phải gắn với quản lý nhu cầu phụ tải; phát triển đô thị xanh phải được nâng đỡ bằng hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phù hợp.

Trong bức tranh ấy, hạ tầng sạc không còn là một tiện ích phụ trợ. Nó trở thành một phần của hạ tầng năng lượng quốc gia.

Tại hội thảo khoa học về quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông tĩnh hướng tới sử dụng phương tiện giao thông dùng năng lượng sạch, các chuyên gia gần như không dành nhiều thời gian để tranh luận xe điện có nên phát triển hay không. Điều họ trăn trở là làm thế nào để hạ tầng không trở thành lực cản của quá trình chuyển dịch.

Ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng), nhận định rằng xu hướng phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với quy hoạch bến bãi, nhà ở cao tầng và hạ tầng giao thông tĩnh. Theo ông, đây không còn là câu chuyện riêng của ngành xây dựng hay giao thông, mà là bài toán liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp từ quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật đến tổ chức vận hành.

Nhận định ấy cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý. Nếu trước đây, bãi đỗ xe chỉ được xem là nơi lưu giữ phương tiện thì nay, cùng với sự phát triển của xe điện, không gian ấy còn phải đảm nhiệm chức năng của một hạ tầng năng lượng thu nhỏ. Mỗi điểm sạc là một nút kết nối với hệ thống điện; mỗi khu vực sạc là một không gian đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật riêng về cấp điện, thông gió, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức vận hành.

Nói cách khác, điều cần thay đổi không phải là chiếc xe điện, mà là cách chúng ta thiết kế và quản lý đô thị. Nếu góc nhìn của cơ quan quản lý cho thấy yêu cầu phải đổi mới quy hoạch, thì góc nhìn pháp lý lại chỉ ra một khoảng trống đáng lưu ý.

Trao đổi về những tranh luận quanh việc cấm hay hạn chế xe điện trong chung cư, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành TAT Law Firm cho rằng hệ thống pháp luật hiện nay đã có những quy định nền tảng về bố trí khu vực sạc và yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, điều còn thiếu là các tiêu chuẩn và quy chuẩn đủ chi tiết để áp dụng cho từng loại hình chung cư, từ công trình mới đến công trình hiện hữu, từ khu có một tầng hầm đến nhiều tầng hầm, từ nơi có mật độ xe máy điện cao đến khu vực phát sinh nhu cầu sạc ô tô điện. Chính vì thiếu hướng dẫn cụ thể, nhiều nơi buộc phải tự ban hành nội quy riêng, dẫn đến tình trạng "mỗi nơi một kiểu".

Theo luật sư Trương Anh Tú, khoảng trống lớn nhất hiện nay là thiếu một "ma trận trách nhiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật" đủ rõ để trả lời hàng loạt câu hỏi rất thực tế: bao nhiêu xe điện trong tầng hầm là phù hợp, bao nhiêu điểm sạc là an toàn, khoảng cách giữa khu vực sạc với lối thoát nạn hoặc tủ điện cần được quy định như thế nào, ai chịu trách nhiệm kiểm định hệ thống điện và ai sẽ chịu chi phí cải tạo nếu công trình không còn đáp ứng yêu cầu. Khi những câu hỏi ấy chưa có câu trả lời bằng quy chuẩn cụ thể, ban quản trị dễ chọn giải pháp cấm để tránh rủi ro, cư dân cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, còn cơ quan quản lý phải xử lý từng vụ việc phát sinh. Đó là biểu hiện của một cơ chế quản lý bị động.

Đáng chú ý, ông cũng lưu ý cần phân biệt rõ giữa "để xe điện" và "sạc xe điện". Không phải mọi xe điện gửi trong tầng hầm đều có mức độ rủi ro như nhau. Nếu đánh đồng hai khái niệm này, chính sách rất dễ đi đến cực đoan là cấm xe điện, trong khi điều cần quản lý chặt chẽ hơn lại là hoạt động sạc, thiết bị sạc và hệ thống điện của công trình.

Nhìn từ góc độ quy hoạch, điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại không phải tốc độ gia tăng của xe điện, mà là khoảng cách ngày càng lớn giữa sự phát triển của phương tiện và khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị.

Trong nhiều thập kỷ, các tầng hầm chung cư, bãi đỗ xe công cộng hay hệ thống giao thông tĩnh được thiết kế với một giả định gần như không thay đổi: phương tiện sẽ sử dụng động cơ đốt trong. Toàn bộ tiêu chuẩn về tổ chức không gian, cấp điện, thông gió, thoát khói hay phòng cháy, chữa cháy đều hình thành từ giả định đó. Và sự xuất hiện của xe điện đã làm thay đổi căn bản bài toán.

Một tầng hầm hôm nay không chỉ là nơi "để xe". Đó còn là nơi phát sinh phụ tải điện mới; nơi hàng chục, hàng trăm bộ sạc có thể hoạt động cùng lúc; nơi hệ thống điện phải vận hành ổn định trong thời gian dài; nơi mọi phương án kỹ thuật đều phải tính đến đặc tính của pin lithium-ion và các kịch bản ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Điều đó cũng đồng nghĩa, nhiều công trình được xây dựng cách đây mười hay hai mươi năm đang phải đảm nhận một chức năng mà ngay từ khi thiết kế, các kỹ sư chưa từng đặt ra.

Khoảng trống ấy không phải lỗi của chủ đầu tư hay ban quản trị. Đó là hệ quả tất yếu khi công nghệ phát triển nhanh hơn tốc độ cập nhật của quy chuẩn.

Chính vì vậy, thay vì đặt câu hỏi "có nên cho xe điện xuống tầng hầm hay không?", nhiều chuyên gia cho rằng cần trả lời một câu hỏi khác quan trọng hơn: làm thế nào để tầng hầm trở thành không gian an toàn cho cả xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong.

Đó mới là cách tiếp cận phù hợp với quá trình chuyển dịch năng lượng mà Việt Nam đang theo đuổi.

Trong tham luận về chuyển đổi năng lượng xanh an toàn, TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Kiến trúc Quốc gia, dành nhiều thời gian phân tích kinh nghiệm của các quốc gia đi trước.

Theo ông, điểm chung của Anh, Singapore hay Đài Loan không nằm ở việc họ sở hữu nhiều xe điện hơn, mà ở chỗ hạ tầng được chuẩn bị trước khi thị trường bùng nổ.

Tại Anh, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc đã được tích hợp vào quy chuẩn xây dựng đối với nhiều loại hình công trình mới. Singapore xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý thiết bị sạc, khoảng cách an toàn, kiểm định kỹ thuật và vận hành theo thời gian thực. Đài Loan lại phát triển mạnh mô hình đổi pin tập trung, giảm đáng kể nhu cầu sạc kéo dài trong các khu dân cư. Những cách làm khác nhau ấy đều có chung một mục tiêu: kiểm soát rủi ro bằng tiêu chuẩn kỹ thuật, thay vì bằng các biện pháp hành chính đơn giản.

TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng cũng lưu ý rằng điều quan trọng nhất không phải là sao chép mô hình của nước khác, mà là thay đổi tư duy quy hoạch. Hạ tầng sạc cần được nhìn nhận như một cấu phần của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tương tự cấp điện, cấp nước hay viễn thông. Nếu chỉ coi đó là một tiện ích phát sinh khi xe điện tăng lên, quá trình chuyển đổi sẽ luôn ở trong tình trạng chạy theo thực tế.

Nhận định này cũng trùng với định hướng mới của Bộ Xây dựng khi nghiên cứu hoàn thiện các quy chuẩn đối với bãi đỗ xe.

Nếu như trước đây, các quy định về bãi đỗ xe chủ yếu tập trung vào diện tích, tổ chức giao thông nội bộ hay kết cấu công trình, thì các dự thảo quy chuẩn mới đã bắt đầu phản ánh rõ yêu cầu của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Theo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Bãi đỗ xe do Bộ Xây dựng xây dựng, lần đầu tiên nhiều yêu cầu mới được đặt ra đối với hạ tầng phục vụ xe điện. Không chỉ quy định về tổ chức không gian và kết cấu, dự thảo còn bổ sung các yêu cầu về khu vực sạc, trạm đổi pin, hệ thống điện, thông gió, chống khói, phòng cháy, chữa cháy và đặc biệt là tỷ lệ tối thiểu vị trí đỗ xe phải được bố trí chỗ sạc.

Đây không chỉ là một thay đổi về kỹ thuật. Nó cho thấy tư duy quản lý cũng đang chuyển dịch. Thay vì xử lý từng tình huống phát sinh, cơ quan quản lý bắt đầu thiết kế một khung pháp lý để hạ tầng có thể thích ứng ngay từ giai đoạn quy hoạch, đầu tư và vận hành.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của các chỉ đạo về chuyển dịch năng lượng trong năm 2026: không chờ thị trường phát triển rồi mới hoàn thiện hạ tầng, mà phải chuẩn bị hạ tầng để dẫn dắt thị trường phát triển theo hướng an toàn, tiết kiệm và bền vững.

Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều buộc hệ thống quản lý phải thay đổi. Khi ô tô xuất hiện, các thành phố phải xây dựng hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và quy chuẩn đường bộ.

Khi internet phát triển, hàng loạt quy định về dữ liệu, an toàn thông tin và giao dịch điện tử được hình thành. Xe điện cũng đang đặt ra một yêu cầu tương tự.

Điều đáng chú ý là trong quá trình xây dựng các chính sách mới, tư duy quản lý của Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt: không tìm cách hạn chế công nghệ, mà xây dựng điều kiện để công nghệ phát triển an toàn. Sự thay đổi ấy được thể hiện khá rõ trong các dự thảo quy chuẩn và định hướng của Bộ Xây dựng.

Nếu trước đây, quy định đối với bãi đỗ xe chủ yếu dừng ở yêu cầu về diện tích, kết cấu và tổ chức giao thông nội bộ thì nay, cùng với xu hướng điện hóa phương tiện, nhiều tiêu chí hoàn toàn mới đã được bổ sung: từ tỷ lệ tối thiểu vị trí đỗ xe có chỗ sạc, yêu cầu đối với hệ thống điện, thông gió, chống khói, cho đến các giải pháp phòng cháy, chữa cháy dành riêng cho khu vực sạc và đổi pin.

Điều đó cho thấy cơ quan quản lý không nhìn hạ tầng sạc như một tiện ích phát sinh, mà như một bộ phận của kết cấu hạ tầng đô thị trong tương lai.

Đây là sự thay đổi có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc bổ sung vài tiêu chuẩn kỹ thuật. Đó là sự chuyển đổi từ tư duy "ứng phó với hiện tượng" sang tư duy "thiết kế cho tương lai.

Nếu chỉ nhìn ở góc độ giao thông, một điểm sạc đơn thuần là nơi cung cấp điện cho phương tiện. Nhưng đặt trong chiến lược chuyển dịch năng lượng mà Chính phủ đang triển khai, mỗi điểm sạc còn mang một ý nghĩa lớn hơn. Đó là nơi kết nối giữa hệ thống điện quốc gia với giao thông xanh.

Là nơi các giải pháp quản lý phụ tải, tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà và sử dụng năng lượng hiệu quả có thể được tích hợp.

Là mắt xích giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đúng như định hướng được nêu trong Chỉ thị số 09/CT-TTg.

Vì vậy, xây dựng hạ tầng sạc không chỉ để phục vụ người đang sử dụng xe điện hôm nay. Đó là đầu tư cho một hệ sinh thái năng lượng mới của đô thị trong tương lai.

Và cũng vì thế, câu chuyện về những tầng hầm chung cư không còn là câu chuyện riêng của một tòa nhà. Nó phản chiếu cách một quốc gia chuẩn bị hạ tầng để bước vào quá trình chuyển dịch năng lượng.

Mọi cuộc chuyển đổi đều bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ. Một điểm sạc được lắp đặt. Một quy chuẩn được sửa đổi. Một tầng hầm được cải tạo. Một đô thị được quy hoạch lại. Khi những thay đổi ấy kết nối với nhau, chúng tạo thành hạ tầng cho một nền kinh tế xanh.

Nhìn từ góc độ đó, câu hỏi đặt ra hôm nay không còn là "có nên phát triển xe điện hay không". Câu hỏi lớn hơn là: Liệu hạ tầng của chúng ta có đủ nhanh để đồng hành với cuộc chuyển dịch năng lượng mà đất nước đã lựa chọn?.

Đó cũng là lý do Bộ Xây dựng đang từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đối với bãi đỗ xe, khu vực sạc và hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch; đồng thời Chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo về tiết kiệm năng lượng, quản lý nhu cầu điện và phát triển hạ tầng sạc. Những chuyển động chính sách ấy cho thấy Việt Nam không chỉ khuyến khích phương tiện xanh, mà đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ để quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững.

Đón đọc Kỳ II: Từ quy chuẩn đến hiện thực – Ai sẽ "nâng cấp" hạ tầng cho kỷ nguyên xe điện?.