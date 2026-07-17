Loạt máy xúc phủ kín sông Kim Ngưu, dự án gần 700 tỷ tăng tốc về đích

Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, vừa đảm nhận nhiệm vụ tiêu thoát nước cho đô thị, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc tuyến. Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu tác động từ quá trình đô thị hóa và lượng nước thải ngày càng lớn, dòng sông đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Sông Nhuệ nhiều năm qua đối mặt với tình trạng ô nhiễm kéo dài, một số đoạn xuất hiện nước đổi màu, rác thải và cảnh quan xuống cấp.