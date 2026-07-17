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Sống xanh

Loạt máy xúc phủ kín sông Kim Ngưu, dự án gần 700 tỷ tăng tốc về đích

Sau hơn nửa năm thi công, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu đã dần thành hình. Nhiều máy móc, nhân lực đang được huy động để hoàn thiện những hạng mục cuối.

Diễm Quỳnh
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Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch được khởi công vào cuối tháng 12/2025 trên địa bàn xã Đại Thanh (Hà Nội). Công trình có tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
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Sau hơn nửa năm triển khai, phần lớn hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống kè hai bên bờ sông được xây dựng đồng bộ, nhiều đoạn đã hoàn thiện kết cấu.
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Khối lượng lớn bùn đất được đưa lên từ lòng sông và tập kết ven bờ để chờ vận chuyển, xử lý. Công tác này được thực hiện song song với quá trình nạo vét trên toàn tuyến.
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Song song với nạo vét, công tác thu dọn cây cối, rác thải và các vật cản dưới lòng sông cũng được triển khai để khơi thông dòng chảy trên toàn tuyến.
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Tuyến cải tạo kéo dài gần 5,8 km, bắt đầu từ khu vực đập Quang, đi qua Quốc lộ 1A và kết nối với trạm bơm Yên Sở - đầu mối tiêu thoát nước quan trọng của Hà Nội.
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Tại một số vị trí, công nhân tiếp tục gia cố những hạng mục cuối, đồng thời xử lý các chi tiết kỹ thuật trước khi nghiệm thu.
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Hệ thống kè bê tông cùng đường quản lý dọc hai bên bờ sông đã cơ bản hoàn thiện, nhiều đoạn đã đủ điều kiện để chuyển sang các hạng mục cuối.
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Nhiều mũi thi công vẫn được duy trì dọc tuyến, các phương tiện cơ giới liên tục ra vào phục vụ quá trình hoàn thiện công trình.
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Sau khi đưa vào khai thác, tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu sẽ nâng cao khả năng dẫn nước về trạm bơm Yên Sở, tăng năng lực tiêu thoát cho khu vực phía nam Hà Nội.
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Hạng mục rọ đá gia cố mái kè đang được hoàn thiện tại nhiều vị trí dọc tuyến. Đây là lớp bảo vệ giúp ổn định bờ sông và hạn chế nguy cơ sạt lở.
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Máy xúc tiếp tục xử lý bùn đất và san gạt tại một số vị trí trên tuyến. Nhiều mũi thi công vẫn được duy trì nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình.
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Xe tải và phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục khiến một số đoạn đường quanh công trường xuất hiện bụi trong điều kiện thời tiết khô ráo.
Video: Toàn cảnh tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch trong giai đoạn hoàn thiện.
#Dự án cải tạo sông Kim Ngưu #Hạng mục thi công cuối #Nâng cao khả năng tiêu thoát nước #Xây dựng hệ thống kè và bờ sông #Hoàn thiện tuyến thủy lợi Hà Nội

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