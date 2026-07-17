Phú Thọ: Khởi tố giám đốc công ty đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra ven sông Hồng

Công an Phú Thọ khởi tố giám đốc một công ty xây dựng khi xác định người này chỉ đạo đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 (địa chỉ tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Bùi Song Hào.

Trước đó, người dân phản ánh về dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư của Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao, phường Thanh Miếu. Công an phường Thanh Miếu đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động đến đời sống người dân.

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là ông Bùi Song Hào. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động của trạm trộn bê tông cũng như hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Khu vực xả thải bã bê tông.

Theo cơ quan điều tra, ông Hào thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài với tổng khối lượng bã bê tông lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn).

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Song Hào để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; đồng thời vận động người dân kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi xả thải trái phép để phát hiện, xử lý nghiêm.

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