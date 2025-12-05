Hà Nội

Coupang rò rỉ dữ liệu 33 triệu tài khoản khách hàng

Số hóa

Coupang rò rỉ dữ liệu 33 triệu tài khoản khách hàng

Nhà bán lẻ trực tuyến Coupang gây chấn động khi để lộ dữ liệu 33,7 triệu tài khoản suốt 5 tháng.

Thiên Trang (TH)
Coupang, "Amazon của Hàn Quốc", vừa công bố vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng liên quan tới 33,7 triệu khách hàng.
Coupang, “Amazon của Hàn Quốc”, vừa công bố vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng liên quan tới 33,7 triệu khách hàng.
Sự cố diễn ra âm thầm từ tháng 6 đến tháng 11/2025 trước khi bị phát hiện.
Sự cố diễn ra âm thầm từ tháng 6 đến tháng 11/2025 trước khi bị phát hiện.
Dữ liệu bị truy cập gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử đơn hàng.
Dữ liệu bị truy cập gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử đơn hàng.
Các chuyên gia cảnh báo thông tin này đủ để tội phạm mạng thực hiện lừa đảo và giả mạo danh tính.
Các chuyên gia cảnh báo thông tin này đủ để tội phạm mạng thực hiện lừa đảo và giả mạo danh tính.
Công chúng phẫn nộ vì Coupang chậm trễ, ban đầu chỉ thừa nhận 4.500 tài khoản bị ảnh hưởng.
Công chúng phẫn nộ vì Coupang chậm trễ, ban đầu chỉ thừa nhận 4.500 tài khoản bị ảnh hưởng.
Theo Reuters, nghi phạm chính là một cựu nhân viên quốc tịch Trung Quốc, cảnh sát đang mở rộng điều tra.
Theo Reuters, nghi phạm chính là một cựu nhân viên quốc tịch Trung Quốc, cảnh sát đang mở rộng điều tra.
CEO Coupang đã xin lỗi và cam kết nâng cấp hệ thống, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi giận.
CEO Coupang đã xin lỗi và cam kết nâng cấp hệ thống, nhưng dư luận vẫn chưa nguôi giận.
Vụ việc phơi bày lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lừa đảo tinh vi.
Vụ việc phơi bày lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lừa đảo tinh vi.
Thiên Trang (TH)
#Coupang #rò rỉ dữ liệu #bảo mật #khách hàng #lừa đảo

