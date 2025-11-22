Hà Nội

5 thói quen nguy hiểm khiến iPhone dễ bị theo dõi

Số hóa

5 thói quen nguy hiểm khiến iPhone dễ bị theo dõi

Người dùng iPhone cần dừng ngay 5 hành động tưởng vô hại để tránh nguy cơ bị theo dõi và mất dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Dù iPhone nổi tiếng bảo mật, người dùng vẫn có thể bị theo dõi bởi những thói quen hằng ngày.
Cắm sạc tại trạm USB công cộng có thể khiến thiết bị bị cài phần mềm gián điệp để trích xuất dữ liệu.
Kết nối Wi-Fi miễn phí hoặc không rõ nguồn gốc dễ bị hacker dựng điểm phát giả để thu thập thông tin.
Bấm vào liên kết lạ trong iMessage, SMS hay mạng xã hội có thể mở cửa cho phần mềm gián điệp.
Nhấn “Trust This Computer” khi kết nối với máy tính hoặc cáp lạ có thể cho phép truy cập dữ liệu từ xa.
Cài đặt ứng dụng ngoài App Store tiềm ẩn nguy cơ cấp quyền sâu và bị theo dõi vị trí, lưu lượng mạng.
Những hành động nhỏ tưởng chừng vô hại lại có thể biến người dùng thành nạn nhân tấn công mạng.
Cẩn trọng trong từng thao tác là cách hiệu quả để bảo vệ iPhone và thông tin cá nhân của bạn.
