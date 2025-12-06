Hà Nội

Bất động sản

Toàn cảnh penthouse đắt đỏ của cháu trai gia tộc quyền lực bậc nhất Việt Nam

Căn penthouse của Lý Quí Khánh ở trung tâm TP HCM mang phong cách tân cổ điển với nội thất xa hoa và tràn đầy hơi thở nghệ thuật.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Lý Quí Khánh là cháu trai của dòng họ Lý Quí - một gia tộc lâu đời và giàu có bậc nhất Việt Nam. Cuộc sống của Lý Quí Khánh gắn liền với hình ảnh sang chảnh và xa xỉ. Ảnh: FBNV
Không gian sống của Lý Quí Khánh là căn penthouse 2 tầng đắt đỏ tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Không gian sống của Lý Quí Khánh là căn penthouse 2 tầng đắt đỏ tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Với con mắt nghệ thuật sắc sảo, Lý Quí Khánh kiến tạo một không gian sống vừa riêng biệt, vừa ấn tượng, phản ánh trọn vẹn cá tính và gu thẩm mỹ của anh. Ảnh: FBNV
Hoa tươi luôn ngập tràn không gian sống của Lý Quí Khánh. Ảnh: FBNV
Góc nào trong nhà cũng đẹp hút hồn. Ảnh: FBNV
Lý Quí Khánh có thói quen mang đồ nội thất xa xỉ từ nước ngoài về để trang trí cho không gian sống. Ảnh: FBNV
Từng chi tiết trong nhà đều do Lý Quí Khánh chăm chút. Ảnh: FBNV
Khu vực bàn ăn có tầm view nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh: FBNV
Lý Quí Khánh decor giáng sinh tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ mang đậm phong cách vintage với tông hồng pastel ngọt ngào. Ảnh: FBNV
