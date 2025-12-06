Hà Nội

Thứ quái dị thấp thoáng gần lăng mộ Vua Ba Tư Darius

Kho tri thức

Thứ quái dị thấp thoáng gần lăng mộ Vua Ba Tư Darius

Dòng chữ khắc ba ngôn ngữ được phát hiện gần lăng mộ của Vua Ba Tư Darius gây tò mò giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Đế chế Achaemenid do Vua Ba Tư Darius thành lập vào thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Và khu lăng mộ Vua Ba Tư Darius nằm tại Naqsh-e Rustam, cách Persepolis khoảng 12 km về phía tây bắc ở tỉnh Fars của Iran. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Trên sườn đồi gần khu vực lăng mộ này, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ Vật Iran bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Đó là dòng chữ khắc cổ chưa từng được phát hiện trước đây. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Nó được khắc bằng ba ngôn ngữ riêng biệt bằng tiếng Ba Tư, tiếng Babylon và tiếng Elam cổ xưa. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Văn bản ký tự này được cho là rất quan trọng đối với các nhà ngôn ngữ học, vì nó sẽ bổ sung thêm tri thức mới về ba ngôn ngữ cổ xưa này. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Chuyên gia Werther Henkelman cho biết, những dòng chữ khắc này nhiều khả năng chứa tên tuổi và thông tin, điều này có thể sẽ làm sáng tỏ phả hệ của các gia đình quý tộc hoàng gia trong Đế chế Achaemenid, tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là phỏng đoán. Ảnh: @Cơ Quan Cổ Vật Iran.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
