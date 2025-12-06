Hà Nội

10 loại cây đuổi rắn hiệu quả nên trồng quanh nhà

Bất động sản

Bên cạnh các biện pháp cơ học như vệ sinh vườn tược, rào chắn..., trồng cây có khả năng xua đuổi rắn tự nhiên là giải pháp đơn giản, an toàn và tiết kiệm.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ít ai biết, bộ rễ của cúc vạn thọ tiết ra hợp chất có mùi nồng đặc trưng khiến rắn phải tránh xa. Loại hoa này còn khá dễ trồng, nở rộ quanh năm và giúp thu hút bướm. Ảnh: Zencos
Sả được coi là “khắc tinh” của nhiều loài côn trùng và bò sát, trong đó có rắn. Tinh dầu trong sả có mùi hương mạnh, khiến rắn khó chịu và thường tránh xa khu vực trồng sả. Ảnh: Internet
Dù có hương thơm thư giãn cho con người nhưng oải hương lại gây khó chịu cho rắn. Theo các chuyên gia, rắn rất nhạy với mùi từ tinh dầu oải hương, nên thường tránh đi qua khu vực có trồng loài cây này. Ảnh: Hien's Garden
Các loại cây trong họ hành như hành tây, hẹ, tỏi chứa hàm lượng hợp chất lưu huỳnh cao, tạo mùi cay nồng khiến rắn khó chịu, không dám đến gần. Ảnh: TraceVerified
Ngải cứu nằm trong nhóm cây khiến rắn khó chịu. Mùi đặc trưng của ngải cứu không chỉ xua rắn mà còn làm giảm nguồn thức ăn của chúng, tạo môi trường kém hấp dẫn để rắn trú ngụ. Ảnh: Internet
Ít ai biết, mùi hương đặc trưng của cây ngũ sắc khiến rắn không muốn lại gần. Loài cây này sinh trưởng mạnh, phù hợp trồng dọc tường rào, bờ ao, khu đất trống. Ảnh: Tiki
Cây bạch đàn tỏa mùi mạnh suốt cả năm do lượng tinh dầu cao. Rắn rất khó chịu với mùi này nên thường chọn cách tránh xa. Ảnh: Cay giống 4S
Ngoài làm gia vị cho các món ăn, húng quế còn có tác dụng xua đuổi rắn. Mùi hương nồng của húng quế khiến rắn khó chịu, không muốn lại gần. Ảnh: Internet
Hoa lan tỏi màu tím, có hương thơm đặc trưng, nồng cay, khiến rắn cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Ảnh: Sfarm
Gai nhọn của xương rồng khiến rắn bị tổn thương khi trườn qua. Ngay cả rắn độc cũng dè chừng trước các bụi xương rồng dày đặc. Ảnh: Internet
