Mỹ nhân Malaysia thăng hạng sắc vóc sau 1 năm đăng quang Miss Charm

Rashmita Rasindran đến từ Malaysia, cao 1m82, có số đo ba vòng 90-66-92.5cm. Sau khi đoạt vương miện Miss Charm 2024, cô thăng hạng sắc vóc.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
Tháng 12/2024, chung kết Miss Charm khép lại với chiến thắng thuộc về Rashmita Rasindran - đại diện Malaysia. Rashmita vượt qua hơn 30 thí sinh khác để đăng quang.
Theo Người Lao Động, mỹ nhân Malaysia cao 1m82, có số đo ba vòng 90-66-92.5cm thời điểm đăng quang.
Rashmita ngày càng gợi cảm, sắc sảo sau Miss Charm 2024.
Sau khi đăng quang, Rashmita chia sẻ trên trang cá nhân, cô vô cùng biết ơn ban tổ chức Miss Charm vì đã trao cho cô danh hiệu danh giá.
"Vương miện không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm mà giờ đây tôi phải gánh vác để đại diện cho sự duyên dáng, sức mạnh và sự tích cực", Rashmita bày tỏ .
Người đẹp gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người thân vì luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. "Gửi đến chị gái tôi, cảm ơn chị đã luôn ở bên cạnh, dìu dắt và động viên tôi trên từng bước đường", Rashmita viết.
Người đẹp tích cực tham gia hoạt động với tư cách là đương kim hoa hậu.
Rashmita thường xuyên trình diễn thời trang ở Việt Nam.
Mỹ nhân Malaysia là một trong những giám khảo của cuộc thi Miss Charm 2025.
Theo Vietnamnet, trong buổi lễ trao sash Miss Charm 2025, Rashmita xúc động chia sẻ một năm là hành trình đặc biệt. Điều cô trân trọng nhất chính là gia đình Miss Charm, mối liên kết được tạo dựng và con người Việt Nam. Mỗi đêm khi nghĩ về điều này, Rashmita không thể kìm được nước mắt. Người đẹp sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào ngày 12/12.
