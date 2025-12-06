Phát hiện mới tại hang động 4.000 năm tuổi ở Tây Tạng

Hà Nội

Phát hiện khu định cư hang động 4.000 năm tuổi trên cao nguyên Tây Tạng hy vọng sẽ làm sáng tỏ các hoạt động của con người cổ xưa trong khu vực.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khu vực hang động Melong Tagphug, nằm ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại hang động Melong Tagphug ở tỉnh Ngari, phía tây nam cao nguyên Tây Tạng này, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc bất ngờ tìm thấy hàng loạt di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Nhà khảo cổ học He Wei cho biết, nhóm nghiên cứu của ông cùng các cộng sự đã phát hiện ra rất nhiều công cụ bằng đá và đồ gốm tại hang động này. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Nhiều mẫu xương động vật và tranh hang động cũng được tìm thấy. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Quan sát kỹ hơn, các bức tranh hang động bao gồm các họa tiết hình học, hình người, mặt trời, các thiên thể và có cả dấu vân tay. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Ước tính những vật dụng, vết tích này có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
He Wei tin rằng, khám phá này sẽ làm sáng tỏ các hoạt động của con người cổ xưa trong khu vực, sự thay đổi môi trường, nguồn gốc của nông nghiệp và chăn nuôi, cũng như nghệ thuật thời tiền sử trên cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
