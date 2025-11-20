Hà Nội

Trang trại Bitcoin lỗ nặng, xoay trục sang trung tâm AI

Số hóa

Trang trại Bitcoin lỗ nặng, xoay trục sang trung tâm AI

Bitfarm, công ty đào Bitcoin lớn ở Bắc Mỹ, chuyển hướng sang trung tâm dữ liệu AI sau khoản lỗ 46 triệu USD.

Bitfarm vừa công bố kế hoạch chuyển đổi sang dịch vụ trung tâm dữ liệu AI vào năm 2027.
Doanh nghiệp hiện sở hữu 12 cơ sở đào Bitcoin với tổng công suất điện năng 341 MW.
CEO Ben Gagnon khẳng định sẽ triển khai hàng nghìn máy chủ Nvidia GB300 NVL72 trong thời gian tới.
Công ty dự kiến chuyển đổi toàn bộ cơ sở tại Washington sang mô hình GPU-as-a-service.
Báo cáo quý 3 cho thấy Bitfarm lỗ ròng 46 triệu USD, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.
Song song, khoản vay 300 triệu USD được tái cấu trúc để tài trợ cho trung tâm dữ liệu mới ở Pennsylvania.
Với pipeline năng lượng 1.3 GW, Bitfarm có thể trở thành đơn vị lớn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng AI có thể khiến công ty chịu rủi ro nặng nề.
