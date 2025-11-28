Hà Nội

Cosplay Ahri, nàng hot girl khiến fan không thể rời mắt

Cộng đồng trẻ

Cosplay Ahri, nàng hot girl khiến fan không thể rời mắt

Cosplay vị tướng Hồ Ly 9 đuôi Ahri, nữ coser Chika đã xuất sắc lột tả được thần thái ma mị, cuốn hút trong từng khung hình.

Trầm Phương
Ahri là một trong những vị tướng được yêu thích nhất trong Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ và hình tượng Hồ Ly 9 đuôi ma mị. Đây cũng là nhân vật thường xuyên được các cosplayer lựa chọn để hóa thân. (Ảnh: IGNV)
Gần đây, cộng đồng mạng lại được một phen "đứng ngồi không yên" trước bộ ảnh cosplay Ahri cực kỳ xuất sắc của cô nàng chika_nime15, hay còn được biết đến với nickname thân mật là Chika. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Chika đã tái hiện lại hình tượng Ahri một cách hoàn hảo, từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện bộ cosplay Ahri với tông màu chủ đạo là tím và vàng ánh kim, cực kỳ bắt mắt và tôn lên đường nét cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài, chia thành hai màu đen và vàng bạch kim, cùng với đôi tai Hồ Ly cỡ lớn, được chế tác tỉ mỉ, tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Dù là ánh mắt sắc sảo, bờ môi đỏ quyến rũ, hay những biểu cảm đáng yêu, giận dỗi, Chika đều thể hiện được sự đa dạng trong tính cách của Hồ Ly Ahri. Đặc biệt là những đường vẽ vằn nhẹ nhàng trên má giúp tăng thêm nét "Hồ Ly" tinh nghịch. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi bộ ảnh được chia sẻ, Chika đã nhận về "cơn bão" tương tác và những lời khen ngợi không ngớt từ cộng đồng mạng: "Đây đúng là phiên bản Ahri bước ra từ game rồi!", "đã con mắt". (Ảnh: IGNV)
Với vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng nhập vai xuất sắc cùng sự đầu tư chỉn chu vào trang phục và phụ kiện, Chika đã thành công chinh phục trái tim của người hâm mộ, khẳng định tài năng của mình trong giới cosplay. (Ảnh: IGNV)
Chika là một hot girl, coser khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô nàng có hàng chục nghìn người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Những nhân vật được Chika hóa thân thường là những nhân vật nữ trong game nổi tiếng, hay các nhân vật trong anime Nhật Bản. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#cosplay #Ahri #Chika Nime15 #Liên Minh Huyền Thoại #hot girl

