Sống Khỏe

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị xử phạt 108 triệu

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang 108 triệu do có nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Bình Nguyên

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang, địa chỉ 110 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công khai quyết định xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

1-80.jpg
Ảnh minh họa/ Internet
  • Lý do xử phạt do công ty mắc loạt sai phạm gồm: Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật (bảo quản thuốc chung với thực phẩm, thực phẩm chức năng và vật dụng sinh hoạt; vi phạm tại Cửa hàng Hoàng Khang);

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ các thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với loạt sai phạm trên, Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính số tiền 108 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với hành vi vi phạm nêu trên (buộc tiêu hủy 07 mặt hàng thuốc: Methyl predin sotone MKD 16mg, Plavix 75mg, Lomexin, Zinat 250mg, Glimeride Stella, Sadapron 300, Nexium 10mg không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ).

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Ngọc Châu 68 (1C đường Láng The, Ấp 2, xã Phú Hòa Đông, TP Hồ Chí Minh) và Hộ kinh doanh Nhà thuốc Huỳnh Dược 1 (170A Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh) cũng bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính, mỗi đơn vị số tiền 4 triệu đồng. Lý do xử phạt là do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

#xử phạt #vi phạm dược- mỹ phẩm #Công ty Dược phẩm Hoàng Khang

