Sống Khỏe

Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị y tế Ánh Dương bị phạt 90 triệu đồng

Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị y tế Ánh Dương và nhiều hộ kinh doanh, cá nhân bị Sở Y tế TP HCM xử phạt do sai phạm liên quan đến lĩnh vực y tế.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những công ty, phòng khám, cá nhân sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị y tế Ánh Dương (511 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP HCM) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, người của công ty này là ông Phan Anh Tài - y sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt bị phạt 40 triệu đồng; Điều dưỡng Cao Thị Vinh bị phạt 38,5 triệu đồng do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

1-1049.jpg
Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị y tế Ánh Dương. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM cũng đã ban hành Quyết định số 2806/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh THEBIO (tầng 1,2,3 số 11 Hoàng Dư Khương, phường Hòa Hưng) số tiền 82,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 21 tháng. Hộ kinh doanh này đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh.

Ngoài ra, cá nhân bà Nguyễn Thị Bích Hằng, kỹ thuật viên của hộ kinh doanh này bị xử phạt 35 triệu đồng do hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

1-6025.jpg
Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Hộ kinh doanh THEBIO. Ảnh chụp màn hình

Bà Vũ Thị Thanh Dung (114 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM bị xử phạt 17 triệu đồng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng, do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục trong hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật; Kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh.

Cá nhân bà Phạm Mai Phương – Chủ cơ sở Hana Beauty Center (740 Sư Vạn Hạnh, phường Hoà Hưng, TP HCM) bị phạt 60,8 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở 4,5 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh; Tịch thu tang vật vi phạm.

1-9259.jpg
Quyết định xử phạt đối với Chủ cơ sở Hana Beauty Center. Ảnh chụp màn hình

Cơ sở này có các hành vi sai phạm như: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật thủ thuật các can thiệp có tiêm chích bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng. khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi mắt, môi khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ;

Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với giá trị lô hàng vi phạm 500.000 đồng.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhà thuốc Pharmacity số 1678 bị xử phạt 50 triệu đồng

Do vi phạm kinh doanh dược, Nhà thuốc Pharmacity số 1678 vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Trong đó, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity- nhà thuốc Pharmacity số 1678 (664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 50 triệu đồng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát bị xử phạt 180 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát do vi phạm quy định trong lĩnh vực dược.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 421/QĐ-XPHC ngày 29/8/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát có địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký số 0104014039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/07/2021. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1028/ĐKKDD-BYT ngày 11/06/2024. Phạm vi kinh doanh là cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

MC Hoàng Linh quảng cáo sữa HIUP ra sao... phạt 107,5 triệu?

MC Hoàng Linh bị xử phạt liên quan nhiều clip quảng cáo, livestream giới thiệu sữa giả HIUP 27 do Công ty Alama sở hữu bản quyền và phân phối sản phẩm.

Trưa 15/7, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố mức phạt với MC Hoàng Linh vì hành vi sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Trước đó, ngày 10/7, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Hoàng Linh (MC Hoàng Linh) với số tiền 107,5 triệu đồng do vi phạm các quy định trong hoạt động quảng cáo sữa dinh dưỡng.

Xem chi tiết

