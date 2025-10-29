Công ty Thuận Hòa trúng thầu hơn 1,3 tỷ tại Cấp nước Tiền Giang: Tiết kiệm gần 30%

Vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm gần 30%, Công ty Thuận Hòa ghi nhận năm 2025 đầy sôi động. Năng lực thực sự của doanh nghiệp nhỏ này ra sao?

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500387334-00), thuộc dự án Xây dựng nhà kho lưu trữ hồ sơ tại Nhà máy nước Bình Đức. Theo Quyết định phê duyệt số 1307/QĐ-CNTG ngày 17/10/2025, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thuận Hòa (Công ty Thuận Hòa).

Quyết định số 1307/QĐ-CNTG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng. Nguồn: MSC

Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với giá gói thầu được duyệt là 1.872.782.088 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Thuận Hòa là 1.329.206.542 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 543,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 29,02%. Đáng chú ý, giá trúng thầu này có được sau khi Công ty Thuận Hòa áp dụng mức giảm giá lên tới 16% so với giá dự thầu ban đầu là 1.591.864.122 đồng.

Hai nhà thầu bị loại vì kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 20/09/2025 ghi nhận có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Quá trình đánh giá E-HSDT, theo Báo cáo số 198/TCG-HP.2025 ngày 26/09/2025 của đơn vị tư vấn lập báo cáo là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong, cho thấy cả 5 nhà thầu đều được đánh giá hợp lệ và đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về kỹ thuật, 2 trong số 5 nhà thầu đã không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể:

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thừa Bảo: Bị đánh giá không đạt do "Nhà thầu trình bày không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại điểm 1.2. Biện pháp tổ chức thi công..." và "Nhà thầu trình bày không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại điểm 2.2, khoản 2. Tiến độ thi công..." (thiếu biểu đồ huy động tài chính phù hợp tiến độ) . Báo cáo đánh giá nêu rõ nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục như sửa chữa sân đường, hàng rào, nhà xe, nhà làm việc... không phù hợp với nội dung công việc và bản vẽ thiết kế của gói thầu xây dựng nhà kho.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Giám sát Môi trường Phố Xanh: Bị đánh giá không đạt do "Nhà thầu trình bày không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại điểm 1.2. Biện pháp tổ chức thi công...". Cụ thể, nhà thầu không thuyết minh biện pháp thi công công tác "Đào nền bằng máy đào, đất cấp 1" thuộc hạng mục xây dựng mới nhà kho, mà chỉ trình bày biện pháp thi công đào đất, đắp đất đối với hạng mục Hệ thống PCCC và tiếp đất.

Kết quả, chỉ còn 3 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được xét duyệt về tài chính theo phương pháp giá thấp nhất. Công ty Thuận Hòa với giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (1.329.206.541 đồng) được xếp hạng I và đề nghị trúng thầu. Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương xếp hạng II (giá 1.818.851.825 đồng) và Liên danh gói thầu Nhà kho Bình Đức (gồm Công ty TNHH TM DV XD Dương Nguyễn và Công ty TNHH XD Tuấn Hân Phát) xếp hạng III (giá 1.846.310.779 đồng).

Công ty Thuận Hòa là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thuận Hòa có mã số thuế 1201059090, được thành lập ngày 08/08/2012. Địa chỉ đăng ký hiện tại là Số 47 Ấp Trung, Xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Trương Ngọc Giàu.

Công ty đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ. Mặc dù quy mô nhỏ, lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Thuận Hòa khá dày dặn với 125 gói thầu đã tham gia tính đến cuối tháng 10/2025.

Việc trúng gói thầu tại Cấp nước Tiền Giang với tỷ lệ tiết kiệm gần 30% và mức giảm giá 16% so với giá dự thầu ban đầu cho thấy sự cạnh tranh về giá của Công ty Thuận Hòa. Tuy nhiên, việc hai nhà thầu bị loại vì những thiếu sót trong hồ sơ kỹ thuật cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng chuẩn bị hồ sơ của các bên tham gia. Liệu năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của một doanh nghiệp nhỏ như Công ty Thuận Hòa có thực sự đủ sức đảm đương gói thầu với mức giá cạnh tranh như vậy, đồng thời đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình? Hoạt động đấu thầu sôi động của doanh nghiệp này trong năm 2025 có những điểm gì đáng chú ý? Những vấn đề này sẽ được phân tích sâu hơn ở các kỳ tiếp theo.