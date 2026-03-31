Công ty Thuận Hòa Hưng: Mối quan hệ "ruột" tại Mỹ Tú và tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng có tần suất trúng thầu dày đặc tại Mỹ Tú với tỷ lệ giá trúng thầu sát giá dự toán đến khó tin.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sức mạnh của Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng không chỉ nằm ở số lượng gói thầu mà còn ở mối quan hệ mật thiết với các chủ đầu tư truyền thống. Tài liệu phân tích dữ liệu tổng hợp đấu thầu cho thấy nhà thầu này có quan hệ với 39 bên mời thầu. Tuy nhiên, "địa bàn" ghi dấu ấn đậm nét nhất chính là huyện Mỹ Tú (nay thuộc TP Cần Thơ).

Dữ liệu cho thấy, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú, nhà thầu Thuận Hòa Hưng đã tham gia 16 gói thầu và trúng tới 14 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 87,5%. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 62.084.839.918 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này ghi nhận mức trung bình là 99,53%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,47%. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực Mỹ Tú với tỷ lệ trúng 14/16 gói, giá trị hơn 28,7 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ ở mức 1,65%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự "áp đảo" của nhà thầu này còn thể hiện qua các gói thầu quy mô lớn tại khu vực Thạnh Trị vào cuối năm 2025. Cụ thể, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Thông – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạnh Trị đã ký hai quyết định quan trọng:

Quyết định số 80/QĐ-BQLDA : Phê duyệt cho Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường Đường Huyện 63 và 64. Giá trúng thầu là 13.660.857.293 đồng. So với giá gói thầu 16.715.313.936 đồng, mức tiết kiệm tại đây đạt khoảng 18,2%, một điểm sáng hiếm hoi so với lịch sử đấu thầu sát giá của đơn vị này.

Quyết định số 78/QĐ-BQLDA: Phê duyệt Gói thầu số 01: Thi công Nâng cấp mặt đường đường huyện 68 và 61. Giá trúng thầu là 13.818.095.910 đồng trên giá gói thầu 16.723.836.971 đồng.

Bình luận về con số tiết kiệm thường xuyên ở mức "tượng trưng" tại Mỹ Tú, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Mục đích của công tác đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường xuyên ở mức dưới 1% tại một địa phương nhất định, các cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo tính minh bạch, tránh lãng phí nguồn lực công theo tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành."

