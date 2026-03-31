Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thuận Hòa Hưng: Mối quan hệ "ruột" tại Mỹ Tú và tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng có tần suất trúng thầu dày đặc tại Mỹ Tú với tỷ lệ giá trúng thầu sát giá dự toán đến khó tin.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sức mạnh của Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng không chỉ nằm ở số lượng gói thầu mà còn ở mối quan hệ mật thiết với các chủ đầu tư truyền thống. Tài liệu phân tích dữ liệu tổng hợp đấu thầu cho thấy nhà thầu này có quan hệ với 39 bên mời thầu. Tuy nhiên, "địa bàn" ghi dấu ấn đậm nét nhất chính là huyện Mỹ Tú (nay thuộc TP Cần Thơ).

Dữ liệu cho thấy, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú, nhà thầu Thuận Hòa Hưng đã tham gia 16 gói thầu và trúng tới 14 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 87,5%. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 62.084.839.918 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này ghi nhận mức trung bình là 99,53%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,47%. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực Mỹ Tú với tỷ lệ trúng 14/16 gói, giá trị hơn 28,7 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ ở mức 1,65%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự "áp đảo" của nhà thầu này còn thể hiện qua các gói thầu quy mô lớn tại khu vực Thạnh Trị vào cuối năm 2025. Cụ thể, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Thông – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạnh Trị đã ký hai quyết định quan trọng:

Nguồn MSC
  • Quyết định số 80/QĐ-BQLDA: Phê duyệt cho Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường Đường Huyện 63 và 64. Giá trúng thầu là 13.660.857.293 đồng. So với giá gói thầu 16.715.313.936 đồng, mức tiết kiệm tại đây đạt khoảng 18,2%, một điểm sáng hiếm hoi so với lịch sử đấu thầu sát giá của đơn vị này.
Nguồn MSC

Quyết định số 78/QĐ-BQLDA: Phê duyệt Gói thầu số 01: Thi công Nâng cấp mặt đường đường huyện 68 và 61. Giá trúng thầu là 13.818.095.910 đồng trên giá gói thầu 16.723.836.971 đồng.

Bình luận về con số tiết kiệm thường xuyên ở mức "tượng trưng" tại Mỹ Tú, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Mục đích của công tác đấu thầu là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường xuyên ở mức dưới 1% tại một địa phương nhất định, các cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo tính minh bạch, tránh lãng phí nguồn lực công theo tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Công ty Thuận Hòa Hưng: 9 nhân sự gánh khối lượng dự án hàng trăm tỷ đồng

#Thuận Hòa Hưng #Mỹ Tú #đấu thầu #tỷ lệ trúng thầu #dữ liệu lịch sử #giá dự toán

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thuận Hòa Hưng: "Gom" hàng loạt gói thầu xây lắp đầu năm 2026 [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp và tư vấn ngay đầu năm 2026, khẳng định vị thế tại TP Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng (MST: 2200674987) là cái tên đang gây chú ý trên thị trường đấu thầu khu vực phía Nam. Theo tài liệu thống kê đến ngày 25/03/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 137 gói thầu, trong đó trúng tới 96 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 70%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) ghi nhận con số ấn tượng lên tới hơn 424 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngay trong quý I năm 2026, nhà thầu này đã liên tục được phê duyệt trúng các gói thầu tại TP Cần Thơ (sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới). Đáng chú ý nhất là tại Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Tú, ngày 19/03/2026, bà Lâm Thị Kim Gương – Chánh Văn phòng đã ký Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Lộ Bà Đóm. Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 5.631.000.000 đồng (giá dự toán là 5.774.972.901 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 2,5%.

Xã Mỹ Tú: Công ty Thuận Hòa Hưng “độc diễn” gói thầu lộ giao thông hơn 5,6 tỷ đồng

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng tham gia và trúng gói thầu thi công Nâng cấp Lộ Bà Đóm tại xã Mỹ Tú với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 2,4%

Mới đây, bà Lâm Thị Kim Gương – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Tú đã ký Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Lộ Bà Đóm, ấp Mỹ Lợi B - ấp Mỹ An.

qd-3432.jpg
Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Công ty Thuận Hòa Hưng được chỉ định Gói thầu số 27 tại Cần Thơ

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ vừa chỉ định Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng thực hiện Gói thầu số 27 với tỷ lệ tiết kiệm 3,5%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (BQLDA ĐTXD CTDD&CN TP Cần Thơ) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27: Thi công xây dựng Hàng rào Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi.

Đây là một trong 4 gói thầu bổ sung thuộc dự án Đường Vành đai II, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ. Gói thầu này (mã IB2500456523-00) được triển khai tại Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ).

