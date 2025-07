Công ty miền Đông ADQ trúng thêm gói thầu lớn tại Than Hạ Long

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; ngày 01/07/2025, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long – TKV ký Quyết định số 6469/QĐ-THL - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV, thuộc dự toán mua sắm Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV.

Nhà thầu trúng gói là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm miền Đông ADQ, với giá trúng thầu 46,627 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện trong vòng 222 ngày.

Trích một phần quyết định số 6469/QĐ-THL. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV được Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long – TKV phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 26/05/2025 (theo Quyết định số 4966/QĐ-THL). Tổng mức dự toán hơn 66,191 tỷ đồng.

Ngày 28/05/2025, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long – TKV phê duyệt E HSMT Gói thầu số 05: Thuê ngoài đào lò, chống xén, đổ bê tông hạng mục công trình chuẩn bị sản xuất - Khu Khe Chàm II-IV, Bắc Cọc Sáu - Công ty than Hạ Long – TKV, tại Quyết định số E2500237649_2505281443, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, được thực hiện từ nguồn vốn chi phí sản xuất Công ty than Hạ Long – TKV.

Trụ sở của Công ty Than Hạ Long – TKV. Ảnh: I.T

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 23/06/2025, theo Biên bản mở thầu đã công bố, chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm miền Đông ADQ dự và trúng tại gói thầu này.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm miền Đông ADQ có trụ sở sau khi sáp nhập tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, được thành lập năm 2019, do Phan Nguyên Thao làm người đại diện pháp luật.