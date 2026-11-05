Công ty Hoàng Nguyên trúng gói thầu gần 12,5 tỷ đồng tại TP HCM

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên được phê duyệt trúng gói thầu công trình giao thông trị giá hơn 12,5 tỷ đồng tại TP.HCM.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Phước đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp sửa chữa, nâng cấp đường số 11, khu phố 18, phường Long Phước, TP.HCM. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên (mã số thuế 0311427210) là đơn vị trúng thầu.

Gói thầu có giá 12.569.809.026 đồng, nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Phước. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 120 ngày.

Hoàng Nguyên trúng thầu với giá 12.466.222.401,15 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 103,6 triệu đồng, tương đương khoảng 0,8%.

Gói thầu có hai nhà thầu tham dự. Ngoài Hoàng Nguyên, Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phú (mã số thuế 0302581625) dự thầu với giá 12.529.720.477,7472 đồng. Theo báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, cả hai nhà thầu đều đạt về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và về năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở bước đánh giá kỹ thuật, Sơn Phú không đạt do hồ sơ đề xuất kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, tổ chuyên gia nêu các hạn chế của nhà thầu này gồm: không có thuyết minh vị trí đặt ban chỉ huy công trường hợp lý, khả thi; không đánh giá hiện trạng, đặc điểm khu vực xây dựng để xác định thuận lợi, khó khăn khi thi công; biện pháp thi công bó vỉa, bó nền, vỉa hè chưa kèm bản vẽ mô tả; thiếu biện pháp thi công và bản mô tả công tác thi công cửa xã; không có đề xuất biểu đồ huy động vật tư phù hợp với thời gian thi công.

Trong khi đó, Hoàng Nguyên đạt cả ba nội dung hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Do chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, nhà thầu này không được xếp hạng mà được tổ chuyên gia kiến nghị mời đối chiếu tài liệu.

Theo quyết định phê duyệt (Quyết định số 173/QĐ-BQLDA ký ngày 22/10/2026), thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định . Hiện chủ đầu tư đang phối hợp cùng nhà thầu trúng thầu để tiến hành các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng triển khai dự án .

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương mại Hoàng Nguyên có địa chỉ tại Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, do ông Nguyễn Anh Thưởng làm giám đốc kiêm người đại diện. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thi công công trình, trong đó có thi công công trình giao thông đường bộ.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 10/2026 Hoàng Nguyên đã tham gia 134 gói thầu, trúng 106 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 1.233.777.132.714,95 VND. Những gói thầu doanh nghiệp này trúng chủ yếu ở TP.Hồ Chí Minh.