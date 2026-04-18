Petrolimex Cà Mau và những gói thầu xây lắp về tay Công ty Thiên Phú CM [Kỳ 2]

Liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp cửa hàng xăng dầu tại Cà Mau qua hình thức chỉ định thầu, Công ty Thiên Phú CM đang cho thấy một "vị thế" đặc biệt dù quy mô siêu nhỏ.

Hải Đăng

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ dừng lại ở các gói thầu bưu điện, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực xăng dầu.

Cụ thể, vào ngày 31/03/2026, ông Diệp Lâm Duy Phương – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau đã ký ban hành hai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng cho doanh nghiệp này.

Nguồn MSC
  • Tại Quyết định số 347/PLXCM-QLKT, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Petrolimex – Cửa hàng 68 với giá trị 3.403.537.344 đồng.
  • Cùng ngày, tại Quyết định số 348/PLXCM-QLKT, doanh nghiệp này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu tương tự tại dự án Petrolimex – Cửa hàng 69 với giá trị 3.066.615.243 đồng.
Nguồn MSC

Cả hai gói thầu nêu trên đều được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn". Đáng chú ý, dù là doanh nghiệp siêu nhỏ với nguồn nhân lực hạn chế theo đăng ký, nhưng đơn vị này phải đảm bảo thi công cả hai công trình trong thời gian 120 ngày. Việc một lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lớn đặt ra câu hỏi về năng lực thực hiện thực tế cũng như sự phân bổ máy móc, thiết bị của nhà thầu.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cũng cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM tại các gói thầu có công bố giá dự toán chỉ đạt khoảng 97,15%. Đây là mức tiết kiệm thấp, thường thấy ở các gói thầu có tính cạnh tranh không cao hoặc một mình một chợ.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023, việc chỉ định thầu phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Khi nhà thầu siêu nhỏ trúng thầu liên tiếp qua hình thức chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về năng lực của nhà thầu để tránh các nghi ngại về sự ưu ái không khách quan".

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng việc nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư như Petrolimex Cà Mau hay Bưu điện tỉnh Cà Mau là chìa khóa để xây dựng môi trường đấu thầu lành mạnh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP:

  • Chỉ định thầu: Chỉ được áp dụng trong các trường hợp thật sự cấp bách hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định chỉ định thầu của mình trước pháp luật.
  • Điều 77 Luật Đấu thầu 2023: Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chứng minh đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự.
  • Thông tư 79/2025/TT-BTC: Yêu cầu các đơn vị mời thầu phải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả giá dự toán và giá trúng thầu để cơ quan quản lý và nhân dân giám sát tỷ lệ tiết kiệm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn.
  • Luật số 90/2025/QH15 (Sửa đổi, bổ sung): Nhấn mạnh việc hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình quốc gia.
Công ty Thiên Phú CM: "Tân binh" siêu nhỏ thắng thầu tuyệt đối tại Cà Mau [Kỳ 1]

Dù chỉ mới thành lập, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM vẫn ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, trong đó có chuỗi gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại Bưu điện tỉnh Cà Mau.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM (MST: 2001372491) có trụ sở chính tại số 176 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, phường 6 cũ đã được sáp nhập vào phường Tân Thành từ tháng 7/2025. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Lộc làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, dù được xếp vào loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô khiêm tốn, nhưng "sức mạnh" của đơn vị này trên thị trường đấu thầu lại khiến nhiều đối thủ phải ngỡ ngàng. Tính đến tháng 4/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM đã tham gia 11 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 11 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 12 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Xã Nâm Nung: Lộ diện nhà thầu trúng gói thi công trụ sở hơn 1,3 tỷ đồng

Sở hữu tỷ lệ trúng thầu 25/25 gói với giá sát dự toán 99,65%, Công ty Nam Nguyên vừa tiếp tục trúng chỉ định thầu thi công trụ sở xã Nâm Nung.

Đầu tư công, đặc biệt là việc nâng cấp, cải tạo các công trình trụ sở hành chính, cơ quan Đảng cấp cơ sở, luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những công trình này không chỉ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương mà còn là biểu tượng cho sự khang trang, thể hiện bộ mặt phát triển kinh tế - xã hội của một vùng đất. Chính vì tính chất quan trọng đó, trong quá trình triển khai, việc lựa chọn được một nhà thầu hội tụ đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính để thi công công trình đạt chuẩn chất lượng, đúng tiến độ là yếu tố mang tính then chốt. Điều này đòi hỏi sự minh bạch, cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao nhất từ phía các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo thông tin được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/3/2026, Văn phòng Đảng ủy xã Nâm Nung đã chính thức ban hành Quyết định số 18A-QĐ/VPĐU về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Đảng uỷ xã. Trước đó vài ngày, vào ngày 25/3/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình này cũng đã được thông qua tại Quyết định số 18-QĐ/VPĐU. Chuỗi văn bản pháp lý này được ban hành căn cứ trên nền tảng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi, bổ sung (bao gồm Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

Xem chi tiết

Phúc Hưng Thịnh trúng hàng loạt gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại xã Khánh Sơn [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp và tư vấn tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) về tay Công ty Phúc Hưng Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước bằng 0.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh (có trụ sở tại 60 Âu Cơ, TDP Hạp Cường, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều tập trung tại xã Khánh Sơn – đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ ngày 01/07/2025.

Điểm khiến dư luận quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này gần như bằng 0. Điển hình, tại dự án "Nâng cấp tràn suối Tà Gụ đoạn nhà ông Bo Bo Tiện", ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn đã ký Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 05/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí giám sát thi công xây dựng". Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh được chỉ định thầu với giá trúng đúng bằng giá gói thầu là 56.680.000 đồng.

Xem chi tiết

