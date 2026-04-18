Petrolimex Cà Mau và những gói thầu xây lắp về tay Công ty Thiên Phú CM [Kỳ 2]

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ dừng lại ở các gói thầu bưu điện, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực xăng dầu.
Cụ thể, vào ngày 31/03/2026, ông Diệp Lâm Duy Phương – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau đã ký ban hành hai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng cho doanh nghiệp này.
- Tại Quyết định số 347/PLXCM-QLKT, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Petrolimex – Cửa hàng 68 với giá trị 3.403.537.344 đồng.
- Cùng ngày, tại Quyết định số 348/PLXCM-QLKT, doanh nghiệp này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu tương tự tại dự án Petrolimex – Cửa hàng 69 với giá trị 3.066.615.243 đồng.
Cả hai gói thầu nêu trên đều được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn". Đáng chú ý, dù là doanh nghiệp siêu nhỏ với nguồn nhân lực hạn chế theo đăng ký, nhưng đơn vị này phải đảm bảo thi công cả hai công trình trong thời gian 120 ngày. Việc một lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lớn đặt ra câu hỏi về năng lực thực hiện thực tế cũng như sự phân bổ máy móc, thiết bị của nhà thầu.
Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cũng cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM tại các gói thầu có công bố giá dự toán chỉ đạt khoảng 97,15%. Đây là mức tiết kiệm thấp, thường thấy ở các gói thầu có tính cạnh tranh không cao hoặc một mình một chợ.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023, việc chỉ định thầu phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Khi nhà thầu siêu nhỏ trúng thầu liên tiếp qua hình thức chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về năng lực của nhà thầu để tránh các nghi ngại về sự ưu ái không khách quan".
Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng việc nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư như Petrolimex Cà Mau hay Bưu điện tỉnh Cà Mau là chìa khóa để xây dựng môi trường đấu thầu lành mạnh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Căn cứ theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP:
- Chỉ định thầu: Chỉ được áp dụng trong các trường hợp thật sự cấp bách hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định chỉ định thầu của mình trước pháp luật.
- Điều 77 Luật Đấu thầu 2023: Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chứng minh đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự.
- Thông tư 79/2025/TT-BTC: Yêu cầu các đơn vị mời thầu phải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả giá dự toán và giá trúng thầu để cơ quan quản lý và nhân dân giám sát tỷ lệ tiết kiệm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn.
- Luật số 90/2025/QH15 (Sửa đổi, bổ sung): Nhấn mạnh việc hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình quốc gia.