Petrolimex Cà Mau và những gói thầu xây lắp về tay Công ty Thiên Phú CM [Kỳ 2]

Liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp cửa hàng xăng dầu tại Cà Mau qua hình thức chỉ định thầu, Công ty Thiên Phú CM đang cho thấy một "vị thế" đặc biệt dù quy mô siêu nhỏ.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ dừng lại ở các gói thầu bưu điện, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực xăng dầu.

Cụ thể, vào ngày 31/03/2026, ông Diệp Lâm Duy Phương – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau đã ký ban hành hai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng cho doanh nghiệp này.

Tại Quyết định số 347/PLXCM-QLKT, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Petrolimex – Cửa hàng 68 với giá trị 3.403.537.344 đồng.

Cùng ngày, tại Quyết định số 348/PLXCM-QLKT, doanh nghiệp này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu tương tự tại dự án Petrolimex – Cửa hàng 69 với giá trị 3.066.615.243 đồng.

Cả hai gói thầu nêu trên đều được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn". Đáng chú ý, dù là doanh nghiệp siêu nhỏ với nguồn nhân lực hạn chế theo đăng ký, nhưng đơn vị này phải đảm bảo thi công cả hai công trình trong thời gian 120 ngày. Việc một lúc triển khai nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lớn đặt ra câu hỏi về năng lực thực hiện thực tế cũng như sự phân bổ máy móc, thiết bị của nhà thầu.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cũng cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM tại các gói thầu có công bố giá dự toán chỉ đạt khoảng 97,15%. Đây là mức tiết kiệm thấp, thường thấy ở các gói thầu có tính cạnh tranh không cao hoặc một mình một chợ.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023, việc chỉ định thầu phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Khi nhà thầu siêu nhỏ trúng thầu liên tiếp qua hình thức chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về năng lực của nhà thầu để tránh các nghi ngại về sự ưu ái không khách quan".

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Lê Tấn Việt cũng nhấn mạnh rằng việc nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư như Petrolimex Cà Mau hay Bưu điện tỉnh Cà Mau là chìa khóa để xây dựng môi trường đấu thầu lành mạnh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.