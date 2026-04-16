Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thiên Phú CM: "Tân binh" siêu nhỏ thắng thầu tuyệt đối tại Cà Mau [Kỳ 1]

Dù chỉ mới thành lập, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM vẫn ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, trong đó có chuỗi gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại Bưu điện tỉnh Cà Mau.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM (MST: 2001372491) có trụ sở chính tại số 176 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, phường 6 cũ đã được sáp nhập vào phường Tân Thành từ tháng 7/2025. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Lộc làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, dù được xếp vào loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô khiêm tốn, nhưng "sức mạnh" của đơn vị này trên thị trường đấu thầu lại khiến nhiều đối thủ phải ngỡ ngàng. Tính đến tháng 4/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM đã tham gia 11 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 11 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 12 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến "ưa thích" nhất của nhà thầu này là Bưu điện tỉnh Cà Mau. Tại đây, doanh nghiệp đã tham gia và trúng liên tiếp 6 gói thầu xây lắp. Điều gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này đều đạt con số 100%, đồng nghĩa với việc ngân sách không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào qua công tác đấu thầu.

11a-5514.png
Năm 2024 nhà thầu liên tục trúng 6 gói thầu tại Bưu điện Cà Mau. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hồ sơ của nhà thầu này lại ghi nhận những biến động bất thường về trạng thái hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo tìm hiểu của PV, doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng bị tạm ngừng giao dịch do nợ phí quá hạn. Cụ thể, hệ thống ghi nhận các đợt tạm ngừng vào ngày 17/05/2024, 30/07/2024 và gần đây nhất là ngày 01/04/2025.

11a-2502.png
Nguồn MSC

Nhìn nhận về con số trúng thầu tuyệt đối này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0 là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng lưu tâm để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Petrolimex Cà Mau và những gói thầu xây lắp về tay Công ty Thiên Phú CM

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU THẦU

Theo Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được giữ nguyên và bổ trợ bởi Luật số 90/2025/QH15), các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

  • Khoản 3: Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, bao gồm việc thiết lập các rào cản hoặc điều kiện không phù hợp để hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
  • Khoản 4: Gian lận, cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Điều 78 Luật Đấu thầu 2023: Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc kiểm tra, giám sát và giải trình về tính hiệu quả của các gói thầu, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp.
  • Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Quy định rõ việc nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí duy trì tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn, nếu không sẽ bị tạm ngừng quyền tham gia dự thầu để đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Gia Lai: Liên danh Thiên Phú - Hoàng Mạnh Tường trúng gói thầu 16,7 tỷ, tiết kiệm 12%

UBND phường Hoài Nhơn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp dự án Khu dân cư Bàu Muống với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 12%

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 16,7 tỷ đồng

Mới đây, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã ký Quyết định số 78/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Khu dân cư Bàu Muống, khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây (giai đoạn 1).

Công ty Thiên Phú và "cú đúp" chỉ định thầu tại Sawaco: Dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 2]

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng cuối năm 2025, Công ty Thiên Phú liên tiếp được Sawaco chỉ định thầu hai gói cung cấp hóa chất với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Việc một nhà thầu liên tục "một mình một chợ" tại doanh nghiệp cấp nước lớn nhất TP HCM đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hơn 4,3 tỷ đồng được "trao tay" trong 50 ngày

Như đã phản ánh ở kỳ trước, ngày 11/12/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 2791/QD-TCT-QLDA1 lựa chọn Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) thực hiện gói thầu cung cấp 1027 tấn vôi bột với giá hơn 3,37 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu.

Sawaco chỉ định thầu gói hóa chất hơn 3,3 tỷ đồng: Công ty Thiên Phú trúng sát giá [Kỳ 1]

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa phê duyệt Công ty Thiên Phú trúng gói thầu cung cấp vôi bột hơn 3,3 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu, tiết kiệm cho ngân sách 0 đồng.

Gói thầu tiền tỷ và tỷ lệ tiết kiệm "bằng không"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/12/2025, ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã ký Quyết định số 2791/QD-TCT-QLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp 1027 tấn vôi bột xử lý nước". Đây là gói thầu thuộc dự án "Mua hóa chất xử lý nước năm 2025 - 2026 cho Nhà máy nước Thủ Đức", sử dụng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

