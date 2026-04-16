Công ty Thiên Phú CM: "Tân binh" siêu nhỏ thắng thầu tuyệt đối tại Cà Mau [Kỳ 1]

Dù chỉ mới thành lập, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM vẫn ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, trong đó có chuỗi gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại Bưu điện tỉnh Cà Mau.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM (MST: 2001372491) có trụ sở chính tại số 176 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, phường 6 cũ đã được sáp nhập vào phường Tân Thành từ tháng 7/2025. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Lộc làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, dù được xếp vào loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô khiêm tốn, nhưng "sức mạnh" của đơn vị này trên thị trường đấu thầu lại khiến nhiều đối thủ phải ngỡ ngàng. Tính đến tháng 4/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM đã tham gia 11 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 11 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 12 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điểm đến "ưa thích" nhất của nhà thầu này là Bưu điện tỉnh Cà Mau. Tại đây, doanh nghiệp đã tham gia và trúng liên tiếp 6 gói thầu xây lắp. Điều gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này đều đạt con số 100%, đồng nghĩa với việc ngân sách không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào qua công tác đấu thầu.

Năm 2024 nhà thầu liên tục trúng 6 gói thầu tại Bưu điện Cà Mau. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hồ sơ của nhà thầu này lại ghi nhận những biến động bất thường về trạng thái hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo tìm hiểu của PV, doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng bị tạm ngừng giao dịch do nợ phí quá hạn. Cụ thể, hệ thống ghi nhận các đợt tạm ngừng vào ngày 17/05/2024, 30/07/2024 và gần đây nhất là ngày 01/04/2025.

Nhìn nhận về con số trúng thầu tuyệt đối này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0 là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng lưu tâm để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

