Công ty D2D bị phạt 710 triệu vì vi phạm môi trường

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 2027/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 - D2D (Công ty D2D) có trụ sở chính tại số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

5 hành vi vi phạm môi trường

Hiện Công ty D2D đang hoạt động dự án “Khu dân cư phường Thống Nhất, quy mô diện tích hơn 30ha và dân số khoảng 12.447 người” tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, thực hiện xả nước thải ra môi trường nhưng không có Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Đồng Nai theo quy định.

Công ty D2D được xác định có 5 hành vi vi phạm gồm: Xả nước thải tại dự án “Khu dân cư phường Thống Nhất” ra môi trường nhưng không có giấy phép môi trường, Không thực hiện nội dung về quan trắc chất thải định kỳ năm 2023 theo chương trình quan trắc, giám sát môi trường được phê duyệt.

Không thực hiện quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 theo chương trình quan trắc, giám sát môi trường được phê duyệt; Không lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2023 theo quy định và không lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2024 theo quy định.

Với các hành vi trên, UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt tổng cộng số tiền là 710 triệu đồng, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung gồm: đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường đối với dự án “Khu dân cư phường Thống Nhất” trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Đối với các hành vi không thực hiện quan trắc chất thải, nước thải định kỳ, Công ty D2D phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được với số tiền hơn 67,5 triệu đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trong trường hợp Công ty D2D không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Công ty D2D giải trình gì?

Ngày 24/6, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đã có công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Báo cáo giải trình số 198/CV-D2D-PKT ngày 24/06/2025 của Công ty D2D về dự án Khu dân cư phường Thống Nhất theo Quyết định số 2027.

Về hành vi 1: Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất được triển khai theo Quyết định số 5726 ngày 24/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 2 (nay là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2), lập thủ tục đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Theo quy định tại Điều 39 (đối tượng phải có giấy phép môi trường) của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Tuy nhiên, việc được cấp Giấy phép môi trường được quy định tại khoản 2 (Thời điểm cấp giấy phép môi trường), Điều 42 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 như sau: Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

Mặt khác, tại khoản 2 (Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mãi trưởng), Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định như sau: Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện dánh giá tác động môi trường nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỷ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

Căn cứ vào các quy định nêu trên: Công ty D2D chưa đủ điều kiện để xin cấp giấy phép môi trường.

Về hành vi Công trình xử lý chất thải chưa được xây dựng, Công ty D2D giải trình do vướng mặt bằng xây dựng (Chưa hoàn thành công tác bồi thường và giao đất) nên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét xin được miễn xử phạt do lỗi khách quan, không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

Về hành vi thực hiện việc xả nước thải ra môi trường nhưng không có Giấy phép môi trường của UBND Tỉnh theo quy định. Công ty D2D giải trình: Tính đến ngày 31/10/2018, Công ty D2D đã được Nhà nước giao tổng cộng 161.400,7 m3 đất để thực hiện dự án. Ngay sau khi được Nhà nước giao đất, Công ty đã khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến năm 2014 hoàn tất và công trình nhà ở gồm 193 căn nhà liên kế và biệt thự, đến năm 2018 hoàn thành chuyển nhượng cho người mua sử dụng trên diện tích đất được giao này. Tỷ lệ hoàn thành của dự án tính theo diện tích dự án đạt 161.400,7m2/302.708m, tương đương 53,32%.

Theo khoản 3, Điều số 44 (thời hạn hoạt động của dự án đầu tư), Luật đầu tư số 61/2020/ QH14 ngày 17/06/2020 quy định như sau: Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Như vậy, Công ty đang hoạt động dự án “Khu dân cư phường Thống Nhất, quy mô diện tích mới có 16,14007 ha/ 30,2708ha đạt 53,32% và dân số đang sinh sống dự tính nhỏ hơn rất nhiều nhưng chưa thống kê được cụ thể do các nhà dân tự xây dựng và còn nhiều công trình khác trong dự án chưa có mặt bằng để xây dựng.

Việc xả thải và chủ thể xả thải sinh hoạt được trình bày tại Công văn 187/VB-D2D-PKT ngày 16/06/2025 của Công ty D2D, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh công tác bồi thường giải tỏa thu hồi đất để doanh nghiệp làm hồ sơ xin giao đất xây dựng Công trình xử lý chất thải và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho kiểm tra hiện trạng thực tế của dự án, rà soát lại lý do giải trình nêu trên. Công ty xin được miễn xử phạt do lỗi khách quan, không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

Về hành vi 2: Không thực hiện nội dung về quan trắc chất thải định kỳ năm 2023... Công ty giải trình lý do: Tại điểm a, khoản 3 (Quan trắc nước thải định kỳ), Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định như sau: Thông số quan trắc và tần suất quan trắc nước thải định kỳ được quy định cụ thể trong phép môi trường. Thông số quan trắc được xác định theo các căn cứ sau dây: quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải; loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhiên liệu, nguyên liệu và hóa chất sử dụng; công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm này. Do không có Giấy phép môi trường như đã nêu ở mục I, nên không có cơ sở để quan trắc định kỳ. Công ty D2D nên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét xin được miễn xử phạt do lỗi khách quan, không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

Về hành vi 3: Không thực hiện nội dung về quan trắc chất thải định kỳ năm 2024... Công ty D2D giải trình: Theo điểm a, khoản 3 (Quan trắc nước thải định kỳ), Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định như sau: Thông số quan trắc và lần suất quan trắc nước thải định kỳ được quy định cụ thể trong giấy phép môi trường. Thông số quan trắc được xác định theo các căn cứ sau đây: quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải; loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhiên liệu, nguyên liệu và hóa chất sử dụng; công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm này. Do không có Giấy phép môi trường như đã nêu ở mục I, nên không có cơ sở để quan trắc định kỳ, Công ty D2D, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét miễn xử phạt do lỗi khách quan, không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

Về hành vi 4: Không lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ định kỳ năm 2023, Công ty D2D giải trình: Năm 2023 Công ty có Báo cáo số 305/BC-D2D-TGD ngày 13/11/2023 gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc thực hiện trách nhiệm chủ dự án sau khi phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án Khu dân cư phường Thống Nhất. Tuy nhiên, việc báo cáo không đúng thời gian và trình tự theo mẫu quy định. Công ty D2D kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét nội dung giải trình này.

Về hành vi 5: Không lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ định kỳ năm 2024, Công ty D2D giải trình: Năm 2024 Công ty có Báo cáo số 303/BC-D2D-PKT ngày 24/10/2024 gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc thực hiện trách nhiệm chủ dự án sau khi phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án Khu dân cư phường Thống Nhất. Tuy nhiên, việc báo cáo không đúng thời gian và trình tự theo mẫu quy định. Công ty D2D kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét nội dung giải trình này.

Công ty D2D cho rằng các hành vi nêu trên do nguyên nhân khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và việc giao đất cho doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư các công trình còn lại theo đúng quy hoạch được duyệt. Trong những năm gần đây các Công ty Kinh doanh Bất động sản nói chung, Công ty D2D nói riêng, rất khó khăn trong việc đầu tư kinh doanh về lĩnh vực này do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, tình hình thế giới có nhiều biến động...chính sách về kinh doanh bất động sản, đất đai, xây dựng, nhà ở thay đổi.

Dự án khu dân cư phường Thống Nhất tính từ ngày 31/10/2018 đến nay cũng chưa được giao thêm đất để đầu tư xây dựng các công trình còn lại. Công ty D2D cũng đã nhiều lần xin gia hạn thời gian thực hiện dự án lý do chính là do công tác bồi thưởng – giao đất kéo dài, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn lần 2 tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 20/02/2024.

Ngày 5/6/2025, Công ty nộp hồ sơ tiếp tục xin gia hạn qua Trung tâm Hành chính công của Tỉnh (Phòng tiếp nhận Sở Tài chính) và nhiều lần có công văn đề nghị các cơ quan chức năng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn chưa được xúc tiến.

Công ty D2D cho biết, công ty là doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm xây dựng dự án Đường 5 nối dài (nay là đường Võ Thị Sáu) và Khu dân cư đường 5 (giai đoạn 1 – 38,25 ha) từ năm 2001 và hoàn thành dự án Khu dân cư giai đoạn 1 bàn giao cho Nhà nước quản lý từ năm 2014 (Giai đoạn 1 này chưa đề cập vấn đề xây dựng Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống thu nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân chung một hệ thống cống).

Sau khi hoàn thành dự án Khu dân cư giai đoạn 1, Công ty tiếp tục xin và được chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư giai đoạn 2 (Khu dân cư phường Thống Nhất) với diện tích 30,2708ha (gồm hai khu: Khu phía bắc là 7,314 ha và khu phía nam là 22,9567ha. Đến nay dự án đang trong quá trình thực hiện và đạt 53,32%, còn lại 14,13073ha chưa hoàn thành công tác bồi thường - giao đất. Trong đó có vị trí mặt bằng xây dựng Công trình xử lý chất thải chưa được giải tỏa xong,

Công ty D2D đề xuất xin điều chỉnh vị trí xây dựng Công trình xử lý chất thải (Trạm xử lý nước thải sinh hoạt) sang vị trí gần nhất (đất đã được bồi thường giải tỏa) để triển khai nhanh việc xây dựng công trình xử lý chất thải.

