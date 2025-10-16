Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Star bị xử phạt 55 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Star và nhiều công ty, hộ kinh doanh mỹ phẩm tại TP HCM bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vì vi phạm trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

Bình Nguyên

Ngày 15/9, Sở Y tế TP HCM vừa công khai các quyết định xử phạt hành chính đối với những cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ ngày 1/10 đến 15/10/2025.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Star (địa chỉ số 31-33 Đường 5B, phường An Lạc, TP HCM) bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Lý do xử phạt là Công ty Cổ phần Đầu tư Royal Star đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ảnh minh họa /Internet

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Mặt Trời Mọc (địa chỉ số 366/20G Đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM) bị xử phạt 55 triệu đồng; Đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Mặt Trời Mọc đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service - Nhà thuốc Minh Châu 1 (08 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM) bị xử phạt 65 triệu đồng;

Hành vi vi phạm: Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service - Nhà thuốc Minh Châu 1 không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

1-1193.jpg
Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ ngày 1/10 đến 15/10/2025. Ảnh minh hoạ/Internet

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Linh Chi (59H Đường số 2, phường Thủ Đức, TP HCM), bị xử phạt 35,5 triệu đồng do không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật; Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y - thuốc từ dược liệu Minh Châu (568 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Lợi, TP HCM) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua thuốc, mỹ phẩm từ các cơ sở không có giấy phép hoạt động, không có nguồn gốc xuất xứ... để đảm bảo an toàn sức khỏe.

