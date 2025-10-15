Hà Nội xử phạt hai cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập lậu gần 70 triệu

Hai cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm tại Phú Thượng và Phú Diễn, Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử phạt gần 70 triệu đồng.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Phú Thượng và phường Phú Diễn.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai cơ sở đều vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu.

Tại hộ kinh doanh đồ ăn vặt Ling Ling (địa chỉ kinh doanh tại số 12, hẻm 353/38/21 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cũ), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và đang bày bán 125 sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập lậu. Toàn bộ số hàng vi phạm trị giá 36,25 triệu đồng. Với sai phạm trên, chủ cơ sở bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam (địa chỉ kinh doanh tại số 39, tổ 20, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cũ), đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp kinh doanh 67 sản phẩm thực phẩm nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lô hàng có tổng giá trị 22,945 triệu đồng. Với hành vi vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 32 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm/Ảnh DMS

Tổng cộng, hai cơ sở vi phạm bị xử phạt gần 70 triệu đồng, toàn bộ hàng hóa nhập lậu trị giá hơn 59 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 22 cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt trong dịp cuối năm, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín hàng hóa hợp pháp.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời khuyến khích áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đây là nền tảng để xây dựng một ngành thực phẩm phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.