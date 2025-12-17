Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công trình 2.000 năm nguyên vẹn ở Pompeii hé lộ thứ tối mật

Kho tri thức

Công trình 2.000 năm nguyên vẹn ở Pompeii hé lộ thứ tối mật

Một công trình được xây dựng gần 2.000 năm tuổi ở Pompeii cung cấp thêm bằng chứng cho thấy bí quyết khiến bê tông của đế chế La Mã trường tồn với thời gian.

Tâm Anh (theo Smithsonianmag, Livescience)
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một công trình xây dựng nguyên vẹn tại Pompeii, Italy bị "đóng băng". Thành phố cổ Pompeii "biến mất" khỏi Trái đất sau thảm họa núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công Nguyên. Việc tìm thấy tàn tích công trình này giúp giải mã kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc của đế chế La Mã. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một công trình xây dựng nguyên vẹn tại Pompeii, Italy bị "đóng băng". Thành phố cổ Pompeii "biến mất" khỏi Trái đất sau thảm họa núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công Nguyên. Việc tìm thấy tàn tích công trình này giúp giải mã kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc của đế chế La Mã. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Cụ thể, trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications được dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bê tông La Mã và những kỹ thuật xây dựng của người xưa được hé lộ. Ảnh: Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Cụ thể, trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications được dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bê tông La Mã và những kỹ thuật xây dựng của người xưa được hé lộ. Ảnh: Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Tại địa điểm khảo cổ ở Pompeii, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy tàn tích một công trình được xây dựng vào gần 2.000 năm trước. Kết quả kiểm tra cho thấy những đống vật liệu được xếp ngay ngắn, gồm cả các thành phần dùng để trộn loại bê tông nổi tiếng bền chắc, phía sau các di tích như đền Pantheon - công trình kỳ vĩ đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Masic et al, Nature Communications (2025).
Tại địa điểm khảo cổ ở Pompeii, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy tàn tích một công trình được xây dựng vào gần 2.000 năm trước. Kết quả kiểm tra cho thấy những đống vật liệu được xếp ngay ngắn, gồm cả các thành phần dùng để trộn loại bê tông nổi tiếng bền chắc, phía sau các di tích như đền Pantheon - công trình kỳ vĩ đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Masic et al, Nature Communications (2025).
Theo nhóm nghiên cứu, bí quyết giúp các kiến trúc La Mã trường tồn với thời gian nằm ở kỹ thuật được gọi là "trộn nóng" (hot-mixing). Ảnh: Jiří Dočkal.
Theo nhóm nghiên cứu, bí quyết giúp các kiến trúc La Mã trường tồn với thời gian nằm ở kỹ thuật được gọi là "trộn nóng" (hot-mixing). Ảnh: Jiří Dočkal.
Phương pháp này trộn trực tiếp các thành phần của bê tông gồm hỗn hợp tro núi lửa pozzolan cùng với vôi sống, phản ứng với nước tạo ra lượng nhiệt lớn bên trong hỗn hợp. Ảnh: Nirjhar Basak.
Phương pháp này trộn trực tiếp các thành phần của bê tông gồm hỗn hợp tro núi lửa pozzolan cùng với vôi sống, phản ứng với nước tạo ra lượng nhiệt lớn bên trong hỗn hợp. Ảnh: Nirjhar Basak.
Khi toàn bộ bê tông được đốt nóng đến nhiệt độ cao, nó tạo ra các phản ứng hóa học không thể xảy ra nếu chỉ dùng vôi tôi, hình thành những hợp chất đặc trưng cho điều kiện nhiệt cao. Ảnh: Silvia Bazzicalupo / Anadolu Agency via Getty Images.
Khi toàn bộ bê tông được đốt nóng đến nhiệt độ cao, nó tạo ra các phản ứng hóa học không thể xảy ra nếu chỉ dùng vôi tôi, hình thành những hợp chất đặc trưng cho điều kiện nhiệt cao. Ảnh: Silvia Bazzicalupo / Anadolu Agency via Getty Images.
Tuy nhiên, nhiệt độ tăng làm rút ngắn đáng kể thời gian đông kết và đóng rắn vì mọi phản ứng diễn ra nhanh hơn, cho phép thi công tốc độ cao. Đặc biệt, các mảnh vôi sống còn sót lại trong hỗn hợp giúp bê tông La Mã có khả năng tự "chữa lành" các vết nứt theo năm tháng. Ảnh: Vaserman et al. / Nature Communications, 2025.
Tuy nhiên, nhiệt độ tăng làm rút ngắn đáng kể thời gian đông kết và đóng rắn vì mọi phản ứng diễn ra nhanh hơn, cho phép thi công tốc độ cao. Đặc biệt, các mảnh vôi sống còn sót lại trong hỗn hợp giúp bê tông La Mã có khả năng tự "chữa lành" các vết nứt theo năm tháng. Ảnh: Vaserman et al. / Nature Communications, 2025.
Khi bê tông bị nứt, các vết nứt có xu hướng lan đến các mảnh vôi, vốn có diện tích bề mặt lớn hơn so với các hạt nền khác. Khi nước xâm nhập vào các vết nứt, nó phản ứng với vôi tạo ra dung dịch giàu canxi và khi khô lại sẽ tạo thành canxi carbonat, bịt kín vết nứt và ngăn nó lan rộng. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Khi bê tông bị nứt, các vết nứt có xu hướng lan đến các mảnh vôi, vốn có diện tích bề mặt lớn hơn so với các hạt nền khác. Khi nước xâm nhập vào các vết nứt, nó phản ứng với vôi tạo ra dung dịch giàu canxi và khi khô lại sẽ tạo thành canxi carbonat, bịt kín vết nứt và ngăn nó lan rộng. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Nhờ vậy, các công trình kiến trúc sử dụng bê tông La Mã đứng vững qua các thảm họa động đất, phun trào núi lửa, mưa bão, lũ lụt... Ảnh: SPA.
Nhờ vậy, các công trình kiến trúc sử dụng bê tông La Mã đứng vững qua các thảm họa động đất, phun trào núi lửa, mưa bão, lũ lụt... Ảnh: SPA.
Người La Mã thời cổ đại chuẩn bị chất kết dính bằng cách lấy vôi sống, nghiền đến kích thước nhất định, trộn khô với tro núi lửa, rồi mới thêm nước để tạo chất gắn kết. Loại bê tông này được các nhà nghiên cứu tin rằng có thể được ứng dụng vào sản xuất bê tông hiện đại. Ảnh: MiC Press and Communication Office.
Người La Mã thời cổ đại chuẩn bị chất kết dính bằng cách lấy vôi sống, nghiền đến kích thước nhất định, trộn khô với tro núi lửa, rồi mới thêm nước để tạo chất gắn kết. Loại bê tông này được các nhà nghiên cứu tin rằng có thể được ứng dụng vào sản xuất bê tông hiện đại. Ảnh: MiC Press and Communication Office.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Smithsonianmag, Livescience)
#Kỹ thuật xây dựng La Mã cổ đại #Phương pháp trộn nóng #bê tông #La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT