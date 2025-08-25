Hà Nội

Công nhân bị điện giật lúc đang làm việc trên cột điện

Được biết, 2 nam công nhân này đang làm việc trên cột điện thuộc thôn Hải Bối, Hà Nội thì gặp nạn. Người dân chứng kiến cũng không còn cách nào để giải cứu.

Trường Hân t/h

Vào lúc 6h47 sáng ngày 23/8, một người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng khi đang làm việc trên cột điện ở khu vực đường Bắc Làng tại xóm 3, thôn Hải Bối (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Bùi V. D (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong. Bên cạnh đó còn có 1 người khác làm việc cùng anh D cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Một người dân địa phương cho biết: “Chứng kiến sự việc, chúng tôi ai nấy cũng xót xa, chỉ biết gọi nhau báo tin cho chính quyền và lực lượng chức năng”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Bài liên quan

SPOTLIGHT

Gỡ dây diều vướng dây điện, ba học sinh gặp nạn

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), khiến ba học sinh nhập viện, trong đó có hai em bị bỏng nặng do điện phóng giật.

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 12/6, tại khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc xã Diễn Vạn. Vào thời điểm trên, một nhóm thiếu niên tụ tập thả diều gần hành lang an toàn lưới điện 110kV. Gió lớn bất ngờ cuốn một chiếc diều bay lên cao và mắc vào hệ thống dây dẫn của cột điện.

Khoảnh khắc 3 em nhỏ gặp nạn khi đang cố gỡ dây diều
Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Cây phượng đổ làm đứt dây điện, 2 người bị giật tử vong

Chiều 30/5, Chủ tịch UBND xã Lưu Nghiệp Anh (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật dẫn đến 2 thanh niên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h10p cùng ngày, trên đoạn đường qua khu vực ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, một trận gió lớn đã làm bật gốc cây phượng. Cây ngã đè lên đường dây điện kéo vào nhà dân khiến dây bị đứt, treo lơ lửng trên đường.

Cây phượng đổ làm đứt dây điện, 2 người bị giật tử vong
Xem chi tiết

Video

Nam sinh tử vong vì điện giật khi chạm vào khung sân khấu

Trong lúc biểu diễn văn nghệ, nam sinh ở Quảng Ngãi vô tình chạm vào khung sắt dựng sân khấu và bị điện giật, dù đã ngắt nguồn điện nhưng nam sinh đã không qua khỏi.

Ngày 26/4, ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 học sinh tử vong.

Nam sinh tử vong vì điện giật khi chạm vào khung sân khấu

Thông tin ban đầu, tối 25/4, Trường THCS thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) tổ chức biểu diễn văn nghệ.

Đến khoảng 21 giờ 40 phút, em T.C.T. (học sinh lớp 9) cùng bạn đang biểu diễn trên sân khấu thì vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật.

Khi phát hiện sự việc, nhiều người đã ứng cứu, chạy đi ngắt nguồn điện nhưng em T. không qua khỏi.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định hệ thống đèn LED sử dụng cho buổi biểu diễn bị rò rỉ điện, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc.



Xem chi tiết

