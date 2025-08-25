Công nhân bị điện giật lúc đang làm việc trên cột điện

Được biết, 2 nam công nhân này đang làm việc trên cột điện thuộc thôn Hải Bối, Hà Nội thì gặp nạn. Người dân chứng kiến cũng không còn cách nào để giải cứu.

Vào lúc 6h47 sáng ngày 23/8, một người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng khi đang làm việc trên cột điện ở khu vực đường Bắc Làng tại xóm 3, thôn Hải Bối (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Bùi V. D (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong. Bên cạnh đó còn có 1 người khác làm việc cùng anh D cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Một người dân địa phương cho biết: “Chứng kiến sự việc, chúng tôi ai nấy cũng xót xa, chỉ biết gọi nhau báo tin cho chính quyền và lực lượng chức năng”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.