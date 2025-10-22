Hà Nội

Bất động sản

Cổng nhà nên mở hướng ra ngoài hay vào trong?

Cổng nhà mở ra ngoài hay vào trong cần căn cứ vào diện tích sân, vị trí ngôi nhà, quy định xây dựng và yếu tố phong thủy riêng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Khi thiết kế và xây nhà, không ít gia đình tập trung chủ yếu vào kiến trúc, màu sắc, bố trí nội thất mà quên mất cổng nhà. Hướng mở của cổng không chỉ ảnh hưởng đến sự thuận tiện, an toàn mà còn tác động mạnh mẽ đến phong thủy, vận khí và tài lộc của gia chủ.

Ý nghĩa của cổng nhà trong phong thủy

Theo phong thủy, cổng nhà được xem là "miệng khí" - nơi đón nhận năng lượng từ bên ngoài và điều hướng luồng khí vào trong căn nhà.

Cổng nhà được bố trí đúng hướng, hợp lý sẽ giúp luồng vượng khí dễ dàng đi vào nhà, từ đó mang lại may mắn, thịnh vượng và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

cong-nha1.jpg
Ảnh minh họa

Trái lại, cổng bố trí sai hướng hoặc mở không hợp lý có thể khiến dòng khí tốt bị cản trở, tài lộc khó tụ và đôi khi ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình.

Xây nhà nên làm cổng mở ra ngoài hay mở vào trong?

Về mặt công năng sử dụng, mở cổng ra ngoài thường tạo cảm giác rộng rãi và dễ di chuyển hơn. Khi mở cổng ra ngoài, phần sân trong nhà sẽ không bị chiếm diện tích, thuận tiện cho việc đậu xe hoặc trồng cây cảnh.

Tuy nhiên, nếu cổng mở ra ngoài lấn chiếm vỉa hè hoặc đường đi chung, có thể vi phạm quy định xây dựng hoặc gây cản trở giao thông. Vì vậy, ở những khu đô thị đông đúc, phương án này thường không được khuyến khích.

cong-nha2.jpg

Ngược lại, cổng mở vào trong được xem là lựa chọn phổ biến và an toàn hơn trong môi trường đô thị. Cánh cổng khi mở vào sẽ không vướng lối đi công cộng, đảm bảo tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, khi mở vào trong, cổng ít bị gió mạnh tác động, giúp tăng tuổi thọ bản lề và tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. Điểm hạn chế là cổng mở vào sẽ chiếm một phần diện tích sân, vì vậy với những ngôi nhà có khoảng sân nhỏ, gia chủ cần cân nhắc kỹ.

Xét theo phong thủy, quan niệm truyền thống cho rằng “mở ra là đón khí, mở vào là thu khí”. Cổng mở ra ngoài tượng trưng cho việc đón nhận sinh khí, tài lộc từ bên ngoài vào nhà, phù hợp với những ngôi nhà có khoảng sân rộng hoặc không gian phía trước thoáng đãng.

Ngược lại, cổng mở vào trong mang ý nghĩa tích tụ, giữ gìn năng lượng và tài vận bên trong, thích hợp cho những gia đình muốn củng cố sự ổn định, tránh thất thoát tài khí.

Tùy vào mệnh và hướng nhà của gia chủ, chuyên gia phong thủy có thể khuyên chọn hướng mở khác nhau để cân bằng “khí lưu thông”.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

