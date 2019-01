Trên tay Huawei Nova 4 màn hình "nốt ruồi" cạnh trạnh Samsung A8s

Huawei Nova 4 là smartphone thứ hai trên thế giới có thiết kế màn hình "nốt ruồi". Ngoại hình tổng thể của máy không có nhiều khác biệt so với mẫu Nova 3 trước đây. Theo Huawei, camera trước của Nova 4 có kích thước nhỏ nhất thế giới và phần khoét lỗ trên màn hình cũng nhỏ hơn so với đối thủ Samsung Galaxy A8s. Phần cạnh viên hai bên cũng như viền trên dưới của máy đã được hãng tối ưu mỏng hơn so với thế hệ trước. Trong quá trình sử dụng máy vào các tác vụ như xem video hoặc chơi game, phần "nốt ruồi" trên màn hình không gây ra nhiều khó chịu hay chiếm diện tích như trên màn hình khuyết đỉnh. Tuy nhiên, với một số ứng dụng chưa được tối ưu hiển thị, máy sẽ hiện ra một dải đen khá dày ở phần đỉnh. Đây là hạn chế về phần mềm và hãng có thể khắc phục bằng cách tung ra các bản cập nhật trong tương lai. Mặt lưng của máy có màu gradient được bo cong đều sang hai cạnh bên giúp mang lại cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, giống như nhiều mẫu máy khác được hoàn thiện từ kính, phần lưng máy thường xuyên bám lại các vết bụi bẩn. Camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp AI và nhiều chế độ làm đẹp khác nhau. Theo công bố từ nhà sản xuất, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị ống kính chính 20 MP, ống kính góc rộng 16 MP và ống kính 2 MP hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn sẽ sử dụng ống kính chính có độ phân giải 48 MP với cảm biến Sony IMX586. Huawei Nova 4 được trang bị màn hình kích thước 6,4 inch độ phân giải 2.310 x 1.080 pixel. Máy sử dụng chip Kirin 970, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB đi kèm với viên pin 3.750 mAh có hỗ trợ sạc nhanh. Nova 4 được bán ra với 4 màu, bao gồm đỏ, trắng, xanh Aurora và đen. Tại thị trường Trung Quốc, thiết bị có giá từ 450 USD cho phiên bản cấu hình tiêu chuẩn. Máy cạnh tranh trực tiếp với mẫu Galaxy A8s từ Samsung. Kế hoạch bán sản phẩm này tại Việt Nam chưa được công bố.

