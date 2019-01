Samsung Galaxy Note 9 giảm giá "khủng" tại Việt Nam

Về thiết kế, Samsung Galaxy Note 9 không có nhiều khác biệt so với “đàn anh” Galaxy Note 8. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc cảm biến vân tay được di chuyển xuống phía dưới cụm camera sau thay vì đặt ngang hàng như trước. Máy có số đo 161,9x76,4x8,8 mm, cân nặng 201 g. Galaxy Note 9 cũng hỗ trợ tính năng quét mống mắt. Galaxy Note 9 cũng hỗ trợ khả năng chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP68. Điều đó giúp máy có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong 30 phút. Viên pin dung lượng 4.000 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0, sạc không dây chuẩn Qi. “Đặc sản” của dòng Galaxy Note là bút S-Pen trên Galaxy Note 9 có nhiều cải tiến so với thế hệ trước khi được tích hợp công nghệ bluetooth. Điều đó giúp người dùng có thể chơi nhạc bằng cách điều khiển từ xa, trình chiếu PowerPoint, chụp ảnh từ xa, điều khiển các ứng dụng với phạm vi tối đa 10 m. Cây bút này có thể sạc đầy pin trong chỉ 40 giây, đủ để bạn có thêm 30 phút sử dụng hoặc hơn 200 lần nhấp điều khiển từ xa. Người dùng có thể sạc bút S-Pen bằng cách cắm vào chiếc Galaxy Note 9 của mình. Bên cạnh đó, tính năng DeX trên Samsung Galaxy Note 9 cũng được cải tiến. Điều đó giúp người dùng chỉ cần cáp kết nối chuyển từ cổng USB-Type C sang HDMI để dễ dàng kết nối với màn hình máy tính. Samsung Galaxy Note 9 được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước 6,4 inch, độ phân giải 2K Plus (2.960x1.440 pixel), mật độ điểm ảnh 516 ppi. Màn hình này cũng được thiết kế cong 2 cạnh viền, tích hợp công nghệ HDR10, tính năng Always-on, bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5.Galaxy Note 9 tại Việt Nam dùng chip Exynos 9810 với tốc độ cao nhất 2,7 GHz, GPU Mali-G72 MP18. RAM 6 GB/ROM 128 GB hoặc RAM 8 GB/ROM 512 GB, có khay cắm thẻ microSD với dung lượng tối đa 512 GB. Hệ điều hành Android 8.1 Oreo. Bộ đôi camera sau của Galaxy Note 9 cùng sở hữu độ phân giải 12 MP. Trong đó, cảm biến chính có thể tùy chỉnh khẩu độ từ f/1.5-2.4, cảm biến phụ với khẩu độ f/2.4. Ngoài các công nghệ như Galaxy Note 8, Samsung đã tích hợp thêm cho Note 9 tính năng Scene Optimizer. Nhờ đó, nó có thể phân biệt chính xác 20 môi trường khác nhau và có khả năng tự điều chỉnh các thông số camera giúp tạo ra bức ảnh tốt nhất. Máy ảnh selfie 8 MP với khẩu độ f/1.7. Đèn thông báo trạng thái dạng LED RGB. Samsung Galaxy Note 9 có 4 màu vàng đồng, đen, xanh dương và tím Lavender. Khi mua Galaxy Note 9 phiên bản ROM 512 GB ở Hoàng Hà Mobile ở thời điểm này, khách hàng sẽ được giảm giá từ 29,49 triệu đồng xuống còn 19,89 triệu đồng.

