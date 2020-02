Youtuber Việt ăn no "đòn" vì giả nhiễm virus Corona để câu view "bẩn"

Virus corona đang là nỗi lo sợ của cả thế giới với hơn 300 ca tử vong tại Trung Quốc và 12 nghìn ca nhiễm mới trên toàn cầu. Thế nhưng tại Việt Nam, dịch bệnh nguy hiểm này lại trở thành trò đùa, công cụ để câu view của nhiều Youtuber. Trên Youtube, một loạt các clip "giả vờ nhiễm virus corona", "Giả vờ dính dịch corona và cái kết",...xuất hiện tràn lan khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm. Trong clip, các Youtuber Việt giả vờ ho khan, mệt mỏi thậm chí co giật để hù doạ gia đình, người nhà. Thậm chí, trong clip của H.X, người này còn dùng cả tiết lợn để thêm phần sinh động. Thế nhưng, phản ứng của những người xung quanh cũng được cho là có sự dàn dựng từ trước khi thay vì gọi nhân viên y tết thì họ lại đắp chiếu cho nạn nhân vô cùng phản cảm. Việc mang một đại dịch đang đe doạ sức khoẻ, sự sống của người dân trên toàn cầu ra để câu view là một hành động vô cùng phản cảm. Việc làm của họ gây hoang mang, lo sợ cho cả cộng đồng. Hơn thế là đang cười cợt trên nỗi đau của người khác. Nếu khán giả của những Youtuber này là trẻ em thì hậu quả còn đáng lên án hơn bởi dẫn tới suy nghĩ lệch lạc về dịch bệnh này. Mặc dù cũng có Youtuber lồng ghét cảnh báo về dịch corona cũng như cách phòng tránh dịch nhưng những chiêu trò này vẫn không tránh khỏi những "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội cực kỳ bức xúc trước trò câu view rẻ tiền, bất chấp dư luận của một bộ phận Youtuber Việt Nam. Việc tung tin đồn, gây hoang mang dư luận cũng được cảnh báo là hoàn toàn có thể bị công an triệu tập và lập biên bản. Trước đó, cộng đồng mạng cũng nhiều lần ngán ngẩm trước những chiêu trò câu like bất chấp của Youtuber Việt. Cách đây không lâu, vlogger NTN từng làm clip thử ném 100 con dao Thái Lan xuống đất từ trên cao khiến nhiều người phẫn nộ. Khá Bảnh cũng từng làm clip đốt xe máy vô cùng phản cảm khiến cơ quan Công an phải vào cuộc xác minh. Youtuber Việt đang ngày càng lạm dụng những chiêu trò bẩn để kiếm view bất chấp. Xem thêm clip: Virus Corona Không có dấu hiệu bệnh nhưng vẫn có thể phát tán bệnh, cập nhật đại dịch bệnh corona - Nguồn: Youtube

Virus corona đang là nỗi lo sợ của cả thế giới với hơn 300 ca tử vong tại Trung Quốc và 12 nghìn ca nhiễm mới trên toàn cầu. Thế nhưng tại Việt Nam, dịch bệnh nguy hiểm này lại trở thành trò đùa, công cụ để câu view của nhiều Youtuber. Trên Youtube, một loạt các clip "giả vờ nhiễm virus corona", "Giả vờ dính dịch corona và cái kết",...xuất hiện tràn lan khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm. Trong clip, các Youtuber Việt giả vờ ho khan, mệt mỏi thậm chí co giật để hù doạ gia đình, người nhà. Thậm chí, trong clip của H.X, người này còn dùng cả tiết lợn để thêm phần sinh động. Thế nhưng, phản ứng của những người xung quanh cũng được cho là có sự dàn dựng từ trước khi thay vì gọi nhân viên y tết thì họ lại đắp chiếu cho nạn nhân vô cùng phản cảm. Việc mang một đại dịch đang đe doạ sức khoẻ, sự sống của người dân trên toàn cầu ra để câu view là một hành động vô cùng phản cảm. Việc làm của họ gây hoang mang, lo sợ cho cả cộng đồng. Hơn thế là đang cười cợt trên nỗi đau của người khác. Nếu khán giả của những Youtuber này là trẻ em thì hậu quả còn đáng lên án hơn bởi dẫn tới suy nghĩ lệch lạc về dịch bệnh này. Mặc dù cũng có Youtuber lồng ghét cảnh báo về dịch corona cũng như cách phòng tránh dịch nhưng những chiêu trò này vẫn không tránh khỏi những "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội cực kỳ bức xúc trước trò câu view rẻ tiền, bất chấp dư luận của một bộ phận Youtuber Việt Nam. Việc tung tin đồn, gây hoang mang dư luận cũng được cảnh báo là hoàn toàn có thể bị công an triệu tập và lập biên bản. Trước đó, cộng đồng mạng cũng nhiều lần ngán ngẩm trước những chiêu trò câu like bất chấp của Youtuber Việt. Cách đây không lâu, vlogger NTN từng làm clip thử ném 100 con dao Thái Lan xuống đất từ trên cao khiến nhiều người phẫn nộ. Khá Bảnh cũng từng làm clip đốt xe máy vô cùng phản cảm khiến cơ quan Công an phải vào cuộc xác minh. Youtuber Việt đang ngày càng lạm dụng những chiêu trò bẩn để kiếm view bất chấp. Xem thêm clip: Virus Corona Không có dấu hiệu bệnh nhưng vẫn có thể phát tán bệnh, cập nhật đại dịch bệnh corona - Nguồn: Youtube