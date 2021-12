Xuất hiện với thần thái bơ phờ, Trâm Anh khiến netizen lo lắng

Vốn là một hot girl được nhiều người biết đến với tạo hình chỉn chu, xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng, vậy nên thời gian gần đây, netizen không khỏi ngạc nhiên khi Trâm Anh đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh cô mặc quần áo đơn giản, thần thái bơ phờ, kém sắc. Hỏi ra mới biết, đây là tạo hình của hot girl Trâm Anh trong bộ phim đầu tay. Chia sẻ với PV, Trâm Anh cho biết, cô được giao vai thứ chính trong phim. Vai diễn của người đẹp trong phim có tên Hân, một cô gái đanh đá, láo cá và khôn nhưng thực chất bên trong là một người tốt và tình cảm. Vốn từ trước tới nay chỉ đi quay TVC khoảng 1, 2 tiếng là xong nên lần này, hot girl xứ Thanh không tránh khỏi bỡ ngỡ, mệt mỏi trong quá trình quay phim khi phải thức khuya dậy sớm. Trâm Anh hi vọng khán giả xem xong phim sẽ không ghét mình. Cụ thể, Trâm Anh cho biết: "Lần đầu quay phim mình chưa quen lắm nên cảm thấy hơi mệt. Nhưng rồi dần cũng quen và đoàn phim cũng rất vui nên mình cũng đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều. Quay phim cũng không có vất vả gì chỉ có một cái là thức khua dậy sớm và điểm quay cũng rất bụi bẩn... Nhưng hi sinh vì nghệ thuật mà. Mong muốn có một sản phẩm tốt và hay thì mình phải cố gắng chấp nhận thôi. Mong rằng khán giả xem xong phim đừng ghét mình" - Hot girl gốc Thanh Hóa cho biết thêm. Năm 2019, Trâm Anh cũng từng tham gia 1 bộ phim về học đường mà cựu hot girl Nhật Thủy Idol đứng vai trò sản xuất cùng ê-kíp, Nguyễn Love đóng vai trò đạo diễn. Trâm Anh tham gia đóng chính trong 8 tập phim nhưng do ồn ào vì được cho là cô gái trong một clip nóng trên mạng nên toàn bộ hình ảnh của gái xinh đến từ Thanh Hóa đều bị cắt sạch. Kể từ sau cú vấp ngã năm 2019, Trâm Anh kín tiếng hơn trên mạng và phải mất gần 1 năm, gái xinh này mới trở lại. Trên trang cá nhân, Trâm Anh cho biết đa phần thời gian cô nàng đều ở Sài Gòn và có cuộc sống khá bình dị. Mời độc giả xem video: Trâm Anh trách PewPew - Nguồn: VTV24

