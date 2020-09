Xuất hiện chung khung hình, nhóm bạn thân toàn hot girl gây sốt

Mới đây, trên MXH xuất hiện những hình ảnh về nhóm bạn thân nhanh chóng gây sốt nhờ vào nhan sắc xinh đẹp đồng đều. Họ có một đặc điểm chung là sở hữu dung mạo xinh đẹp nên chỉ cần một clip ngắn thôi cũng để các thanh niên trẻ “thả tim” tới tấp. Điều đáng nói cả là mỗi người trong số họ đều sở hữu nét duyên khác nhau và khi đứng chung khung hình đã tạo nên khoảnh khắc cực phẩm. Cô gái đầu tiên gây chú ý là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1998 đến từ Hà Nội, cô nàng hiện sở hữu hơn 261.000 lượt theo dõi Tik Tok. Gái xinh này là tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng khi dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Trước đó, Thanh Thủy là người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2017. Hot girl Tik Tok Thu Hiền cũng là gương mặt gây ấn tượng trong nhóm bạn thân này. Thu Hiền hiện đang là sinh viên khoa du lịch, trường Đại học Mở- Hà Nội. Thu Hiền còn là mẫu ảnh tự do cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như mỹ phẩm nổi tiếng tại Hà Nội. Thu Hiền sở hữu một gương mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng. Phan Khánh Ngọc sở hữu nhan sắc không thua kém bất cứ hot girl đình đám nào, cô nàng hiện đang theo học năm thứ 3 tại trường Đại học Thăng Long Hà Nội. Phan Khánh Ngọc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng nhờ vào gương mặt V-line, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da trắng. Phan Khánh Ngọc là mẫu ảnh quen thuộc của nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Cái tên cuối cùng trong nhóm bạn thân này là cô nàng Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, tại Nghệ An). Phi Linh là một trong những cô bạn đáng yêu sở hữu lượng người theo dõi khá đông đảo trên Instagram. Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng cùng mái tóc dài khiến cô bạn trông rất dễ thương. Hot girl 10X luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trên facebook mỗi khi cô đăng tải ảnh. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: SaoStar

Mới đây, trên MXH xuất hiện những hình ảnh về nhóm bạn thân nhanh chóng gây sốt nhờ vào nhan sắc xinh đẹp đồng đều. Họ có một đặc điểm chung là sở hữu dung mạo xinh đẹp nên chỉ cần một clip ngắn thôi cũng để các thanh niên trẻ “thả tim” tới tấp. Điều đáng nói cả là mỗi người trong số họ đều sở hữu nét duyên khác nhau và khi đứng chung khung hình đã tạo nên khoảnh khắc cực phẩm. Cô gái đầu tiên gây chú ý là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1998 đến từ Hà Nội, cô nàng hiện sở hữu hơn 261.000 lượt theo dõi Tik Tok. Gái xinh này là tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng khi dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Trước đó, Thanh Thủy là người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2017. Hot girl Tik Tok Thu Hiền cũng là gương mặt gây ấn tượng trong nhóm bạn thân này. Thu Hiền hiện đang là sinh viên khoa du lịch, trường Đại học Mở- Hà Nội. Thu Hiền còn là mẫu ảnh tự do cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như mỹ phẩm nổi tiếng tại Hà Nội. Thu Hiền sở hữu một gương mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng. Phan Khánh Ngọc sở hữu nhan sắc không thua kém bất cứ hot girl đình đám nào, cô nàng hiện đang theo học năm thứ 3 tại trường Đại học Thăng Long Hà Nội. Phan Khánh Ngọc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng nhờ vào gương mặt V-line, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da trắng. Phan Khánh Ngọc là mẫu ảnh quen thuộc của nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội. Cái tên cuối cùng trong nhóm bạn thân này là cô nàng Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, tại Nghệ An). Phi Linh là một trong những cô bạn đáng yêu sở hữu lượng người theo dõi khá đông đảo trên Instagram. Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng cùng mái tóc dài khiến cô bạn trông rất dễ thương. Hot girl 10X luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trên facebook mỗi khi cô đăng tải ảnh. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: SaoStar