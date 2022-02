Xuân Trường xác nhận vợ mang bầu, tiết lộ giới tính con đầu lòng

Thời gian qua bà xã Lương Xuân Trường - Ngô Mai Nhuệ Giang liên tục làm dấy lên tin đồn đang mang thai. Dù để lộ bụng bầu trong nhiều hình ảnh thế nhưng vợ chồng Lương Xuân Trường vẫn chưa chính thức lên tiếng về tin đồn này. Vào tối ngày 23/2, tiền vệ Xuân Trường đã chia sẻ bài viết khá dài lên Facebook cá nhân, nội dung tổng hợp những cột mốc quan trong của nam cầu thủ trong năm 2021. Tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý nhất chính là thông tin vợ Lương Xuân Trường đang mang thai, chàng cầu thủ hạnh phúc chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Xuân Trường chia sẻ: "Một cột mốc nữa mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới. Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy". Ở phần bình luận, bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận chúc mừng cặp đôi trẻ. Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6/2021. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh nên đến hiện tại, vợ chồng Xuân Trường vẫn chưa chính thức tổ chức. Thời gian qua Nhuệ Giang làm người hâm mộ đoán già đoán non việc cô đang mang thai. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vợ Xuân Trường chụp ảnh cùng gia đình, đáng chú ý hơn cả là hành động Nhuệ Giang lấy tay đỡ chiếc bụng lùm lùm của mình. Dù là cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng bóng nhưng Xuân Trường và Nhuệ Giang lại cực kì kín tiếng. Đính hôn với Nhuệ Giang cũng được Xuân Trường liệt kê là cột mốc quan trọng của mình năm 2021. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

