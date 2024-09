Xoài Non lộ hint đi du lịch cùng “anh người yêu“

Dù Xoài Non và Gil Lê chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ của cả 2, thế nhưng người qua đường liên tục tóm dính những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi này. Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non khoe loạt ảnh đi du lịch Singapore. Theo những hình ảnh được chia sẻ, cô nàng lựa chọn ở một khách sạn lâu đời, từng là nơi lưu trú của nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới khi đến Singapore. Từ những hình ảnh đăng tải, nhiều người đã soi ra từ thời gian, địa điểm được Xoài Non và Gil Lê chia sẻ đều hoàn toàn trùng khớp với nhau. Có vẻ như cặp đôi đang trong cùng 1 chuyến du lịch. Chỉ sau 2 tháng ly hôn, việc hot girl sinh năm 2002 có mối quan hệ mới khiến cõi mạng dậy sóng, netizen liên tục đẩy thuyền Xoài Non và Gil Lê. Cặp đôi cũng được người qua đường bắt gặp những khoảnh khắc thân mật, khóa môi cực ngọt trên sân pickleball. Sau nụ hôn trên sân pickleball, Gil Lê - Xoài Non thoải mái thể hiện tình cảm, chăm sóc đối phương. Trên sóng livestream, cặp đôi "góp gạo thổi cơm chung", gọi nhau là vợ - chồng ngọt xớt. Thời gian gần đây, Xoài Non - Gil Lê còn bị "tóm dính" chuyện đã về ra mắt gia đình. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Không chỉ thế, nhiều người cũng cho rằng từ khi ly hôn và có tình mới, nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng, xinh đẹp, gợi cảm và trưởng thành hơn trước rất nhiều. (Ảnh: IGNV)

Dù Xoài Non và Gil Lê chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ của cả 2, thế nhưng người qua đường liên tục tóm dính những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi này. Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non khoe loạt ảnh đi du lịch Singapore. Theo những hình ảnh được chia sẻ, cô nàng lựa chọn ở một khách sạn lâu đời, từng là nơi lưu trú của nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới khi đến Singapore. Từ những hình ảnh đăng tải, nhiều người đã soi ra từ thời gian, địa điểm được Xoài Non và Gil Lê chia sẻ đều hoàn toàn trùng khớp với nhau. Có vẻ như cặp đôi đang trong cùng 1 chuyến du lịch. Chỉ sau 2 tháng ly hôn, việc hot girl sinh năm 2002 có mối quan hệ mới khiến cõi mạng dậy sóng, netizen liên tục đẩy thuyền Xoài Non và Gil Lê. Cặp đôi cũng được người qua đường bắt gặp những khoảnh khắc thân mật, khóa môi cực ngọt trên sân pickleball. Sau nụ hôn trên sân pickleball, Gil Lê - Xoài Non thoải mái thể hiện tình cảm, chăm sóc đối phương. Trên sóng livestream, cặp đôi "góp gạo thổi cơm chung", gọi nhau là vợ - chồng ngọt xớt. Thời gian gần đây, Xoài Non - Gil Lê còn bị "tóm dính" chuyện đã về ra mắt gia đình. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Không chỉ thế, nhiều người cũng cho rằng từ khi ly hôn và có tình mới, nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng, xinh đẹp, gợi cảm và trưởng thành hơn trước rất nhiều. (Ảnh: IGNV)